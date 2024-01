Wanda Nara aprovechó la playa de Dubai para lucirse con una microbikini animal print

Wanda Nara vistió una microbikini de animal print en Dubai y marcó tendencia. La influencer combinó su traje de baño con unas zapatillas Chanel, dejando en claro su estilo y glamour. Como suele suceder, generó una gran repercusión entre sus seguidores, quienes elogiaron la decisión que tomó para armar su look.

La empresaria se encuentra de vacaciones junto a su esposo, el futbolista Mauro Icardi, y sus cinco hijos en las playas de Dubái. de esta manera, aprovechó el sol y el calor para llamar la atención con uno de sus mejores looks. En este descanso familiar, desplegó su estilo al vestir una microbikini estampada que incluyó un corpiño con molde triangular y una bombacha colaless . Además, le sumó a su outfit unas zapatillas en rosa y blanco de la marca Chanel.

Wanda Nara microbikini Instagram

El posteo de Wanda Nara reunió una gran cantidad de “me gusta” y comentarios por parte de sus seguidores, quienes elogiaron su look y la felicitaron por su viaje, además de extender sus palabras hacia el futbolista que se encuentra descansando de su temporada.

Cinthia Fernández continúa mostrando la tendencia del verano con un color de microbikini furor de 2023

Cinthia Fernández presentó una nueva microbikini de su colección y marcó tendencia con uno de los colores más usados en el 2023. La modelo eligió un traje de baño en uno de los tonos con mayor protagonismo en la temporada pasada. La bailarina brilló en sus redes sociales y sorprendió a sus seguidores, quienes elogiaron el baile y el conjunto que presentó. Esta campaña se inserta dentro de una presentación de las nuevas prendas de su colección.

Por medio de un reel en donde se mostró bailando, la modelo compartió con sus 6 millones de seguidores una microbikini rosa que marcó tendencia. Para esta ocasión eligió un conjunto que contó con un corpiño triangular con una bombacha colaless ultracavada con tiras ajustables en los costados de la cadera. Al lado de una pileta y de unas piedras lució todos los detalles de este nuevo traje de baño que generó buena recepción entre sus fans.

Cinthia Fernandez microbikini Instagram

"Oso. Si llegamos a las 20 millones de reproducciones o 200 mil me gusta, hay premio groso. Estadía o iPhone para ustedes y me tiro", escribió Cinthia Fernández en el texto de la publicación. El rosa fue uno de los colores más usados por las famosas de todo el mundo a lo largo del 2023. Esto se debió al estreno de la película de Barbie, lo que generó una renovada atención por este tono. La modelo eligió este color para una nueva de su colección y marcó tendencia entre sus seguidores que dejaron miles de "me gusta" y comentarios.

Cinthia Fernandez microbikini rosa Instagram