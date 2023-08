¿Vuelven? Reapareció un ex de la China Suárez con un mensaje y dedicatoria en redes sociales

El oso, The Handmaid's Tale y Only Murders in the Building entre los estrenos de agosto en Star+

A fines de julio la China estrenó Pasatiempo, el tema que grabó junto al trapero Ecko y que muchos fanáticos interpretaron como una indirecta a su ex, Rusherking. "Tú te fuiste, me abandonaste y me olvidaste. Sabes que por ti mucho sufría. No pude entender. Solo fui un pasatiempo para ti y no pensaba que era así", dice la letra.