La China Suárez mostró un adelanto de su nueva canción: ¿dedicada a Rusherking?

“Tu te fuiste, me abandonaste y me olvidaste. Sabes que por ti mucho sufría. No pude entender. Solo fui un pasatiempo para ti y no pensaba que era así”, se puede escuchar de la letra que inmediatamente interpretado como una indirecta al santiagueño.

A esa publicación, su compañero de músico solo le respondió con la fecha de lanzamiento y el emoji del corazón roto. Pero yendo por más referencia de qué se trata la canción, La China agregó en el epígrafe: “Ya lloramos, ahora se baila” con el emoji del fuego.

La relación de Eugenia Suárez y Thomás Tomar comenzó como algo inesperado para sus fanáticos pero que rápidamente se convirtió en una pareja querida por sus seguidores y por cuando parecía que el amor crecía cada vez más, ambos artistas decidieron terminar y seguir por caminos separados.

No solo mostraban el día a día de cómo se llevaban a través de las redes sino que el joven de 23 años le dedicó la canción “Perfecta” que hizo a dúo con Dread Mar I y eligió a la actriz como protagonista del video.

Después de eso, ambos tortolitos lanzaron Hipnotizados, donde en el video hacen el simulacro de un casamiento y ambos cantan: “Me paso pensando en ti. Y en lo que dicen de mí, déjalos que hablen que yo te tengo aquí”.

Sin embargo, tiempo más tarde, también a través de sus redes sociales decidieron anunciar la ruptura de la relación que no había llegado al año.

Las dedicatorias de La China Suárez a Rusherking

Después de su separación de Rusherking, Eugenia "La China" Suárez se enfocó de lleno en su carrera musical y la actriz firmó su nuevo contrato con una discográfica e inmediatamente estrenó Desaniversario, su nuevo tema, donde incluyó una indirecta para su exnovio.

“Esta canción va dedicada a todos los aniversarios que no pudieron ser. A veces no es una persona quien te rompe el corazón, sino la frustración de algo que no pudo ser”, explicó La China.

Las imágenes muestran a la cantante levantándose sola en una casa junto al mar y paseando por el campo y la playa. También aparece brevemente su hija Magnolia, a quien abraza durante una de las escenas. La letra de la balada no menciona directamente a Rusherking, pero habla de un amor que terminó.

“Yo me imaginé despertarme con vos y darte los buenos días / Sin darme cuenta que solo estaba en mi mente, quizás fue una utopía / Yo te di todo de mí, pero a cambio solamente recibí este desaniversario”, dice el estribillo de la canción.