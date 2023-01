Video: YSY A, otra vez enfurecido con su púbico durante un show

El año pasado, Alejo Nahuel Acosta Migliarini, conocido artísticamente como YSY A frenó un show para pedirle a sus fanáticos que dejen de cantar “el que no salta es un inglés”. El video se hizo viral en las redes sociales y causó todo tipo de comentarios. Ahora, “retó” a sus fanáticos de Mar del Plata.

El furioso enojo de YSY A durante su show en Mar del Plata

Mientras cantaba uno de sus hits, un seguidor se subió al escenario para saludarlo sin medir las consecuencias. Es que, apenas sale corriendo para acercarse al artista pasa por delante las llamas que son parte de la escenografía y se encendieron en ese preciso momento.

Si bien el joven no sufrió lesiones, ese gesto pudo terminar con un grave accidente. Sin dejar pasar lo sucedido, el rapero frenó el recital y comenzó diciendo: “Silencio porque les quiero decir algo de verdad. Si me respetan, cállense un toquecito porque les quiero hablar en serio”.

“Yo dejo la vida y me tomo con mucho respeto y mucho compromiso mi trabajo de estar acá arriba del escenario. El escenario es para el artista. Si ustedes me aman de verdad, no me pueden faltar el respeto como el boludo que se acaba de subir al escenario, ¿se entiende?”, aclaró enfurecido.

https://twitter.com/nachooidefake/status/1616792907842834436 Toma maestro si lo vas a subir, subilo bien pic.twitter.com/ucPXwbn3GA — nachooide 2.0 (@nachooidefake) January 21, 2023

Y al mismo tiempo arremetió con algunos de sus colegas: “Yo no me subo a la moda de artistas que suben gente al escenario para hacerse los simpáticos y demás. Yo dejo el alma acá, pero este es mi lugar”.

Rápidamente, el video se volvió viral en las redes sociales, y los internautas volvieron a apuntar contra el rapero tratándolo de “fantasma” por su reacción y duro discurso.