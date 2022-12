Tras la polémica con Ysy A, la reacción de Lali Espósito a "el que no salta es un inglés"

"Estábamos todos tensos en la prueba de sonido", recordó sobre los nervios del partido.

Inmediatamente, la gente comenzó a corear "y ya lo ve, y ya lo ve, el que no salta es un inglés". Lali, feliz ante la respuesta del público, se sumó y comenzó a saltar y agitar los brazos al ritmo de la canción.

Luego, tomó una réplica de la Copa que alguien había arrojado sobre el escenario, la alzó y la besó. "¡Vamos todos! ¡Messi, traeme la copa!", exclamó.

https://twitter.com/braianns/status/1599235254333558785 recién vuelvo de ver a lali y solo voy a decir… andá a buscarla al ángulo ysy a pic.twitter.com/LGvRYhf4PB — Braian’t (@braianns) December 4, 2022

Un día antes, Ysy había estado en el centro de la polémica ya que, cuando alguien del público gritó "el que no salta es un inglés", el cantante amenazó con bajarse del escenario ante la "discriminación" a gente de otras nacionalidades.

"Eh amigo, ¿sabés qué? Yo soy re patriota, y soy re argentino, pero no estoy ni ahí con la discriminación a gente por ser de otro país wacho. Y eso de 'el que no salta es un inglés', me chupan la pij...", señaló el trapero, enojado.

"No voy a discriminar a nadie porque sea inglés, chileno, estadounidense, brasilero. Aguante todos nosotros. No me cabe una la discriminación. En mi show, no se va a discriminar a nadie por ser de otro país, ¿se entiende?", siguió.

Más tarde, se disculpó a través de su cuenta de Instagram. "En un momento, me tiraron una bandera de Brasil, yo la levanté y pregunté quién había venido de ese país. Arrancaron con los típicos cánticos de fútbol y yo, al no entender si estaban burlándose de un fan brasileño y para evitar alguna situación conflictiva, reaccioné de una manera totalmente equivocada", explicó.

"Claramente, la palabra 'discriminación' no fue la correcta, pero en el momento de adrenalina, fue lo que me salió decir para intentar detener la situación", justificó.