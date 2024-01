Video: la imperdible reacción de Camila Morrone luego de que la acusaran de no ser argentina

Mientras se encontraba en la alfombra roja de los Premios Emmy, Camila Morrone dialogó con el periodista Axel Kuschevatzky para el canal TNT y, luego de darle a entender que no había nacido en el país, la actriz explotó. " ¿Cómo no? Yo soy argentina, perdoname . Mi mamá y mi papá nacieron en Argentina , crecieron en Argentina, toda mi familia está en Argentina, no tengo a nadie en Estados Unidos ", comenzó por revelar.

Pero no fue lo único, sino que le envió un fuerte mensaje a las redes sociales: "Esto de no ser latina y no ser argentina, no más. Acabo de volver de Buenos Aires aparte, me fui para Navidad y año nuevo, estuve en la Patagonia y la pasé muy bien". Con estas palabras, quien fuera pareja de Leonardo DiCaprio entre 2017 y 2022 confirmó que se percibe como autóctona del país campeón del mundo.

Embed - Camila Morrone en la Alfombra de los EMMYs® 2024

Por eso, si bien nació en Estados Unidos al igual que Anya Taylor-Joy, las dos dicen ser argentinas cada vez que las entrevistan en diferentes medios, dejando en claro el amor que sienten por el país de sus respectivas familias. En el caso de Morrone, ella nació en Los Ángeles, mientras que la otra actriz es originaria de Miami.

Kuschevatzky rechazó la Ley Ómnibus por modificar la Ley de Cine

El reconocido productor de cine Axel Kuschevatzky cuestionó las modificaciones a la Ley de Cine previstas en el proyecto de Ley Ómnibus, luego de que otros productores como Vanessa Ragone y Santiago Mitre también lo rechazaran en el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados.