Una estadounidense que vive en Argentina desmintió los estereotipos que creó Hollywood de nuestro país

Para empezar, dio un ejemplo basándose en la famosa serie "Friends" en la que uno de los personajes principales, Phoebe Buffay cantaba y advertía que “se pueden comprar órganos por $50 pesos″. Con respecto a esto, opinó: “Es falso. Es un país seguro, civilizado y con un tremendo sistema de salud”.

Por otro lado, otra representación audiovisual fue útil para desmentir la imagen del país norteamericano con respecto a la nación del mate y la pasión futbolera. Una escena de "La Mujer Maravilla" mostraba a un avión aterrizando en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, en la provincia bonaerense, el cual estaba rodeado de montañas, algo insólito en esa localidad. “Está cerca de un río y rodeado de campo y paisaje rural. Las montañas de la Cordillera de Los Andes están a cientos de millas de esto”, explicó con respecto al error de escenografía propuesto en el film.

Además, en la serie “How I Met Your Mother”, hablaron del estado de América del Sur como un destino tropical con palmeras y chozas tiki. Sin dudas, esta descripción habla de un relato totalmente errado y una falta de conocimiento importante con respecto al piso argentino. "Incluso, en la costa, no encontrarás estas vibras de Hawái", comentó rotundamente.

Para dar un cierre, en la película “The Kids Are All Right”, Paul advirtió que este país es uno de los más lindos que existen en el mundo. “O sea, esto no hace falta decirlo. Obvio que sí. Desde el barrio de Recoleta con su arquitectura francesa hasta el colorido de La Boca con su encanto bohemio, Buenos Aires es la ciudad más linda del mundo”, concluyó.

La publicación obtuvo más de 50 comentarios opinando sobre lo expuesto de manera clara y gráfica. “Gracias por tus hermosas palabras sobre nuestro país"; "en una de las películas de X Men, se muestra a Villa Gesell con montañas cuando es una playa"; "ustedes son expertos en hacer estereotipos de otras culturas"; “gracias por mostrar nuestro país, porque la mayoría de las veces piensan algo de nosotros que no somos”, fueron algunas de las devoluciones.

