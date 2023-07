Video: la impactante detención a Rodrigo Tapari con un grupo comando en Bolivia mientras hacía un vivo

"Estoy en mi Instagram tranquilo, usted me explica y no hay problema", repuso Tapari, procurando mantener la calma en el tenso momento. Sin embargo, con firmeza pero sin violencia, los uniformados lo obligaron a ir con ellos, mientras que le pedían que apagara la cámara y dejara de filmar.

"Acompañanos, por favor. Bajá la cámara, no me grabés", insistían. El cantante, en tanto, le pedía a su amigo que no dejara de transmitir.

La tensa situación sorprendió a los espectadores del vivo. Las imágenes se volvieron virales y la preocupación por el artista se convirtió en tendencia. Más tarde, calmado pero todavía sorprendido por la insólita situación, explicó lo ocurrido.

LA INSÓLITA DETENCIÓN de RODRIGO TAPARI en BOLIVIA

La explicación de Rodrigo Tapari: "Me hubieran dicho, así le avisaba a mi familia"

"La productora de Bolivia me pidió grabar un videoclip con un artista de ellos, DJ B. Me dicen 'vamos a hacer un video con luces, vos esperanos acá que ahora te venimos a buscar'. Además, me proponen hacer un vivo para contarle a la gente y sumar público", relató, en diálogo con Crónica TV.

"Entonces me pongo a hacer el vivo y me cae este comando. Yo me asusto verdaderamente y cuando me meten en una camioneta me dicen 'bajá la cámara, cortá'. Cuando corto el vivo, me dicen 'tranquilo Rodrigo, esto es parte del video'", continuó.

Sin embargo, para Tapari no se trató de una situación divertida. "Le dije que no sea malo, que tenía a toda mi familia en casa. Mi viejo tiene 85 años, mi mamá 70. Les dije 'me hubieras avisado, así le avisaba a mi familia'. Pero me dijeron que si me avisaban la parte de la Policía, no lo iba a poder actuar", explicó.

Más tarde, el cantante publicó un mensaje en Instagram para explicar lo sucedido a sus seguidores. "Mil disculpas a todos los que se asustaron y se sorprendieron igual que yo! Todo es parte del mismo video clip para DJ B, acá en Bolivia, que nuestra productora nos invitó a participar. Gracias por sus mensajes!", escribió.