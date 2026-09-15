Video: el momento en que le usurparon la casa al tío de L-Gante

Tras la denuncia en contra de L-Gante por amenazas contra los usurpadores, C5N accedió a un registro audiovisual del día en que la familia ingresó al terreno. Las vecinas de General Rodríguez defendieron al cantante.

Luego de que la familia de usurpadores denunciara a L-Gante por amenazas , C5N accedió al registro audiovisual del momento en que irrumpieron en la propiedad del tío del cantante, conocido como "El Oso". En el video se ve cómo un hombre ingresa primero a la casa forzando las rejas y lo siguen dos mujeres y cuatro menores de edad .

Las vecinas del barrio situado en General Rodríguez defendieron al artista , negaron las acusaciones en su contra y cuestionaron a la familia que tomó la casa. Una de ellas también precisó que "hace 20 años" que esa casa solo se usaba durante los fines de semana y el verano y descartó las versiones sobre que ya había sido usurpada.

"Todo el mundo lo quiere a L-Gante, nunca se va a meter en un problema así si puede ir por las leyes y sacarlos . Esa gente está acostumbrada a usurpar casas", sostuvo una de las mujeres del barrio este martes en C5N .

La misma vecina insistió: "Se metieron, tienen costumbre de meterse en las casas. Creo que soy la más vieja de este barrio y desde que vinieron ellos no se puede dormir . Hace poco cayó presa la madre, la hermana, el padre y supuestamente le dieron arresto domiciliario".

En las imágenes se distingue cómo toda la familia entró a la propiedad forzando una chapa que bloqueaba el ingreso . Un hombre del barrio se acercó después para charlar con el primer usurpador. No se escucha qué discutieron, pero a los segundos el vecino se alejó.

Qué había denunciado una de las usurpadoras sobre L-Gante

Micaela, la mujer que denunció a L-Gante, rompió el silencio y relató en La Mañana con Moria cómo fue el episodio que vivió con el cantante en su domicilio. "Vino con armas para sacarnos de acá", aseguró la vecina durante un móvil con el programa de Eltrece, donde comentó todos los detalles de los momentos de tensión que atravesó junto a su familia.

Según su testimonio, el artista llegó a la vivienda acompañado por un grupo numeroso de personas armadas y les exigió que abandonaran el lugar de manera inmediata. "Vino a amenazarnos con diez personas más. Estaban todos armados. Fueron dos segundos. Bajaron de la camioneta, entraron hasta al patio y le hablaron más que nada a mi pareja", explicó la denunciante, que tiene 23 años.

La mujer también dio a conocer las frases que L-Gante habría pronunciado durante ese encuentro. "Elián nos decía que nos daba una hora para que nos vayamos porque sino iba a prender fuego todo", relató. Y precisó una amenaza directa dirigida a su pareja, "Elián le dijo 'Mirá que a vos te cruzo por todos lados. Te voy a dar un tiro, te doy una hora para que te vayas'". La denunciante remarcó que en ese momento sus hijos estaban en la casa, lo que la llevó a radicar la denuncia formal.

Consultada por Moria Casán sobre si conocía al artista, la mujer aclaró que no tenía intenciones de perjudicarlo. "Hice la denuncia y no quería hundirlo a él. Lo conozco del barrio, siempre lo escuchamos. Mi hijo tiene una foto con él. Lo queremos en mi familia, es el artista del barrio", respondió. Y sumó un detalle sobre su postura, "En mi denuncia dije que si él me pedía disculpas, yo levantaba la denuncia, pero nunca se acercaron a hablar". La causa quedó caratulada como amenazas simples, amenazas coactivas agravadas por el uso de arma de fuego y violación de domicilio, todas en concurso real entre sí, y derivó en tres allanamientos en General Rodríguez.