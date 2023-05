Video: Alfa de Gran Hermano protagonizó un tenso momento con un fanático

A través de la cuenta @alexisacevedo719 en TikTok, el usuario se filmó en modo selfie y se pudo observar que detrás de él estaba el ex Gran Hermano 2022. " Acá con Alfa, gracias, re agrandado el tipo ", expresó, haciendo referencia a que no quiso tomarse una fotografía junto a él .

Por eso, fiel a su personalidad, se pudo escuchar a Alfa contestarle: "No, agrandado, no, estoy hablando y vos me estás gritando, ¿qué queres?". De esta manera, se veía cada vez más lejano al flamante panelista de Polémica en el Bar, ya que el usuario de TikTok se alejaba mientras hablaba, dejando en evidencia que quería escracharlo.

Durante las últimas horas, Alfa compartió el difícil momento que está atravesando y conmovió a todos sus seguidores, ya que perdió a alguien muy cercano en la previa a comenzar a trabajar en América TV. Por eso, Walter Santiago parece ser el ex Gran Hermano 2022 que mejor consiguió posicionarse tras el final del reality show.