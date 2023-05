El difícil momento que atraviesa Alfa de Gran Hermano: "Me parte el alma"

Alfa no pudo contener la emoción al revelar la complicada situación.

A través de Instagram, Alfa publicó varias imágenes de la cantante brasileña y escribió: "Algunas noticias llegan y me parten el alma, como esta. Se fue de gira Rita Lee, lejos, para siempre" . Tras estas palabras, explicó cómo la conoció y reveló detalles de su interacción con ella.

"Formó parte de mi vida, inolvidable Lanza Perfume, en la época en que con mis amigos Héctor y Claudio solo pensábamos en reír. Hace unos años tuve la alegría de conocerla, en Miami, y le dije 'yo no soy tu amigo, pero vos fuiste y vas a serlo por siempre, tu música esta grabada por siempre en mi alma'", continuó el ex Gran Hermano 2022. Estas palabras bastaron para que en los comentarios vuelvan a acusarlo de conocer a todo el mundo.

Para finalizar, Alfa confesó: "Sonrió, me abrazó, me dió un beso y me dijo 'que hermoso escuchar eso, ¡si sos mi amigo!'. Tristeza não tem fim. Hasta siempre, amiga". De esta manera, el flamante integrante de Polémica en el Bar se encargó de contar cómo fue su historia junto a la cantante Rita Lee.