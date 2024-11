Victoria Vannucci confirmó su romance con un rapero internacional: de quién se trata

Esta noticia fue confirmada en el programa televisivo A la tarde, donde Victoria Vannucci quedó expuesta en vivo por el periodista Diego Esteves. En un primer lugar, ella remarcó: "Llegué a un acuerdo con mi hijo Napoleón, me dijo que no quiere saber nada de ver fotos mías con alguien. Para él, el contrato sigue muy vigente. Por eso cuando me preguntan de mi vida privada, me río, mi hijo me mata".