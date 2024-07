Vengadores 5: se confirmaron qué superhéroes de Marvel no estarán en la película

Marvel lanzó el tráiler oficial de la serie Agatha All Along: ¿Wanda Maximoff está muerta?

Se sabe que quienes no van a estar son Iron Man, Viuda Negra y Visión, por razones obvias . Pero también, Ojo de Halcón está retirado y Capitán América es actualmente un anciano. Thor está con los Guardianes de la Galaxia y recupera la independencia en Thor: Love and Thunder.

Pero los que podrían ser Vengadores que todavía no está nada confirmado son Doctor Strange, Capitán Amérca y Máquina de Guerra, Wong, Spider-Man, Thor y Loki, Caballero Luna, Ant-Man y La Avispa, Bruja de Escarlata, The Marvels y Sang-Chi, entr algunos personajes destacados.

De esta manera, puede ser que Endgame sea la última película de los Vengadores, tal y como se conocían al grupo. Por lo que Marvel tiene planes de convertir a los Cuatro Fantásticos en un nuevo supergrupo oficial.

Marvel lanzó el tráiler oficial de la serie Agatha All Along: ¿Wanda Maximoff está muerta?

La división Marvel Television lanzó el primer tráiler oficial de la serie Agatha All Along y sorprendieron a todos los fans tras mostrar lo que aparenta ser el cuerpo sin vida del personaje Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen).

Wanda Maximoff muerta Agatha All Along Marvel Captura YouTube

Tras el anuncio de su regreso por parte de Disney, llega la primera entrega del nuevo Marvel Television que llenó de ilusión a todos los fans con la posibilidad de retomar la historia de Wanda Maximoff luego del final de la película Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Así, desde mayo de 2022 se cree que Scarlet Witch está muerta y parece que Agatha All Along revelará qué ocurrió con ella.

Durante la primera escena del tráiler, se puede observar un cuerpo muerto en medio del bosque y los rasgos parecen pertenecer al personaje de Olsen. Luego, en un nuevo rol como detective, la bruja Agatha Harkness ingresa a la morgue y al observar la ficha del cadáver, aparece "W. Maximoff" en la fecha 13 de octubre.