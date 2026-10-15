Tamara Paganini puso en duda el testimonio de Valentín Yankelevich y generó polémica: "Los niños mienten"

Mientras algunos usuarios expresaron su apoyo, la exparticipante de Gran Hermano puso en duda el testimonio de uno de los nietos de Gustavo Yankelevich y desató la polémica.

Las declaraciones de Valentín Yankelevich sobre los presuntos abusos que habría sufrido por parte de su padre, Darío Giordano , generaron una fuerte repercusión en las redes sociales. En medio de la polémica, Tamara Paganini decidió pronunciarse al respecto y puso en duda los relatos de Valentín y su hermano Franco, lo que valió del repudio de los usuarios en las redes.

En una entrevista mano a mano con Infobae, el piloto de 23 años abrió su corazón por primera vez en público y se animó a hablar del calvario que le tocó vivir en su casa cuando tenía entre 9 y 10 años. Con total sinceridad, explicó que eligió hablar ahora para "sacarme una mochila que vengo cargando hace bastante tiempo"; de esta manera, el joven comenzó su descargo.

Con dolor, Valentín recordó que, a partir de sus 9 años, tanto él como su hermano Franco empezaron a sufrir violencia física y psicológica de parte de Giordano: "Realmente era el infierno vivir en esa casa. Eran golpes, gritos, maltrato. Las ocho horas que pasaba en el colegio eran las mejores horas de mi vida".

Solo fue cuestión de horas para que el joven recibiera una ola de mensajes en solidaridad. En este contexto, quien se metió en el polémica fue Paganini durante su paso por Dos termos, el programa de streaming de su novio Sebastian Cavalieri.

Allí, lejos de mostrar apoyo, cuestionó el relato del joven piloto de TC 2000. "¿La verdad? Descreo de todo. No puedo aseverar que eso es verdad", comenzó diciendo. Después, continuó con sus dichos: "Pero, ¿qué? ¿Los niños van a mentir? Sí, claro. Los niños mienten también. Ya ahora no son niños, pero no sé... Porque es re fácil: '¿Viste lo que hizo este?', y pa, pa, pa…".

Lejos de quedarse ahí, la rubia profundizó en su postura y lanzó una fuerte reflexión sobre las consecuencias que pueden tener las acusaciones. "Y después de seis años, resulta que se habían equivocado. Ya está, le cag… la vida", siguió la exparticipante de Gran Hermano, y cerró diciendo: "Chicos, descrean de todos. Por las dudas".

Qué dijo Valentín Yankelevich tras el descargo de su padre Darío Giordano

Valentín Yankelevich expresó su malestar tras el comunicado de su padre, Darío Giordano, quien negó las acusaciones de violencia en su contra. Según contó Gustavo Yankelevich, su nieto lo llamó inmediatamente después de leer el descargo y aseguró que una disculpa hubiera sido más honesta y lo habría dejado en mejor posición que insistir en su inocencia. "Pedir disculpas lo hubiera dejado mejor parado", expresó.

Tras los fuertes testimonios de su hijo, Darío Giordano eligió romper el silencio y defenderse con un comunicado en el que negó haber ejercido violencia y aseguró que, tras la muerte de su esposa Romina Yan, hizo todo lo posible por ser un buen padre. "La muerte inesperada y repentina de Romina destruyó el mundo que conocía", expresó en el texto de descargo.

Franco Giordano, Gustavo Yankelevich y Valentín Yankelevich.

La reacción por parte del segundo hijo del matrimonio no tardó en llegar y, según contó Gustavo Yankelevich en una entrevista con Eduardo Feinmann en Alguien tiene que decirlo (Radio Mitre), su nieto lo llamó apenas leyó el texto y se mostró sorprendido. "¿Vos leíste esto?", le preguntó incrédulo.

Para él, una disculpa hubiera sido más honesta y le habría permitido presentar una imagen más favorable. "Pedir disculpas lo hubiera dejado mejor parado que insistir que es inocente y que no tiene nada que ver", sentenció el reconocido productor televisivo.