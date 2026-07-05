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5 de julio de 2026 Inicio

Una multitud recibió con honores a la selección de Cabo Verde tras su participación en el Mundial 2026

El seleccionado arribó al aeropuerto Nelson Mandela de la capital de su país luego del histórico partido ante Argentina por los dieciseisavos de final.

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Foto: @liberta_depre

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Cientos de aficionados recibieron con honores a la selección de Cabo Verde en el Aeropuerto Nelson Mandela de Praia, tras su histórica participación en el Mundial 2026, en el que fueron eliminados por Argentina en dieciseisavos de final. Los hinchas transformaron la terminal aérea en una fiesta para reconocer la campaña del plantel.

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La bienvenida incluyó banderas, cánticos y muestras de profunda admiración hacia los futbolistas, apodados los "Tiburones Azules". Incluso los trabajadores de la terminal aérea realizaron reverencias al paso de la delegación, en un clima de profunda emoción nacional.

El conjunto que dirige Pedro Leitao Brito 'Bubista' concretó una resistencia admirable en el Grupo H en su debut absoluto en una cita mundialista. El equipo africano finalizó invicto en la fase inicial con tres unidades, producto de empates frente a España, Uruguay y Arabia Saudita.

Con este resultado en la primera ronda, el país africano se convirtió de manera oficial en la nación más pequeña de la historia en clasificar a las instancias eliminatorias de una Copa del Mundo, un hito que rompió todos los pronósticos deportivos previos.

La aventura mundialista terminó en el cruce ante el vigente campeón del mundo, Argentina. Tras un empate a un gol en los noventa minutos, el partido fue a la prórroga, donde un tanto de Sidney Lopes Cabral determinó un nuevo empate transitorio antes de la caída definitiva por 3-2.

El impacto del desempeño deportivo generó reacciones al más alto nivel institucional. El presidente José Maria Neves definió al plantel como un ejemplo de "grandeza del alma y talento", mientras que el primer ministro Francisco Carvalho calificó a los jugadores de "Gigantes" por su determinación.

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