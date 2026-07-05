Una multitud recibió con honores a la selección de Cabo Verde tras su participación en el Mundial 2026 El seleccionado arribó al aeropuerto Nelson Mandela de la capital de su país luego del histórico partido ante Argentina por los dieciseisavos de final. Por Agregar C5N en









Foto: @liberta_depre

Cientos de aficionados recibieron con honores a la selección de Cabo Verde en el Aeropuerto Nelson Mandela de Praia, tras su histórica participación en el Mundial 2026, en el que fueron eliminados por Argentina en dieciseisavos de final. Los hinchas transformaron la terminal aérea en una fiesta para reconocer la campaña del plantel.

La bienvenida incluyó banderas, cánticos y muestras de profunda admiración hacia los futbolistas, apodados los "Tiburones Azules". Incluso los trabajadores de la terminal aérea realizaron reverencias al paso de la delegación, en un clima de profunda emoción nacional.

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----- #FIFAWorldCup | #FIFAWorldCup2026 | #CaboVerde | #TubarõesAzuis | #WeAreCaboVerde pic.twitter.com/bqQuH1UkeD — Federação Cabo-verdiana de Futebol (@fcfcomunica) July 5, 2026 Celebração dos jogadores de Cabo Verde pelas ruas da Cidade da Praia, capital do país, pela histórica campanha na Copa do Mundo 2026. pic.twitter.com/x0erRJ0Moa — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) July 5, 2026 El conjunto que dirige Pedro Leitao Brito 'Bubista' concretó una resistencia admirable en el Grupo H en su debut absoluto en una cita mundialista. El equipo africano finalizó invicto en la fase inicial con tres unidades, producto de empates frente a España, Uruguay y Arabia Saudita.

Con este resultado en la primera ronda, el país africano se convirtió de manera oficial en la nación más pequeña de la historia en clasificar a las instancias eliminatorias de una Copa del Mundo, un hito que rompió todos los pronósticos deportivos previos.

La aventura mundialista terminó en el cruce ante el vigente campeón del mundo, Argentina. Tras un empate a un gol en los noventa minutos, el partido fue a la prórroga, donde un tanto de Sidney Lopes Cabral determinó un nuevo empate transitorio antes de la caída definitiva por 3-2.