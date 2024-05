Universal confirmó cuándo se estrenará su secuela más esperada y hay mucha expectativa

Five Nights at Freddy’s 2 llegará a los cines a fines de 2025.

El estudio cinematográfico Universal Pictures lanzará la película Five Nights at Freddy’s 2 el 5 de diciembre de 2025 , de forma que que pasarán poco más de 2 años entre las dos entregas en cines.

Quien se encargó de confirmar la noticia fue el portal Variety, realizando una nota informativa para revelar todos los detalles de la secuela. " Freddy Fazbear volverá a aparecer en los cines en 2025 . Five Nights at Freddy’s 2 de Universal y Blumhouse llegará a los cines el 5 de diciembre de 2025 ", filtraron para la sorpresa del público.

Si bien no hubo comunicación oficial por parte del estudio cinematográfico, Variety consiguió el eslogan para la nueva película: "Cualquiera puede sobrevivir cinco noches. Esta vez no habrá segundas oportunidades". Esto llevó mucha preocupación a los fanáticos, ya que podría significar que Mike Schmidt (Josh Hutcherson) no va a sobrevivir.

Five Nights at Freddy's La película Five Nights at Freddy’s superó las expectativas. Redes sociales

Por otro lado, vale recordar que el Presidente de Distribución Teatral Nacional de Universal Pictures ya había confirmado que Five Nights at Freddy’s 2 se iba a lanzar en primavera de 2025. Además, se había especulado que para esta segunda entrega no van a realizar el estreno simultáneo en cines y en la plataforma Peacock, ya que la vez pasada se pirateó muy rápido y desde el estudio creen que perdieron mucho dinero por eso.

Josh Hutcherson confirmó que será parte de Five Nights at Freddy’s 2

El actor estadounidense Josh Hutcherson se mostró muy feliz con el comienzo de la preproducción para Five Nights at Freddy’s 2 y confirmó que está muy ansioso por llegar al set para conocer cuál será la historia.