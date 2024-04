Una participante volvió a ganar en Los 8 Escalones: su reacción cuando le preguntaron si iba a jugar por $27 millones

Josefina Lettieri ya es récord en Los 8 Escalones porque volvió a ganar y batió su propio récord: ganó $24 millones. Ante esto, Guido Kaczka le preguntó si iba a ir por más para aún aumentar más su pozo acumulado y la respuesta no sorprendió.

“Tan querida por sus alumnos, profes, familia y amigos. ¡Ya tenés 24 millones! Fuerte el aplauso”, expresó el conductor y se llevó el reconocimiento no solo de los familiares que se quedan en un costado sino también de los jurados que preguntan.

Embed ¡¿Podrá alguien superar este record histórico?! Josefina parece no tener techo y ganó 24 millones de pesos en #Los8EscalonesDeLos3Millones: "no lo puedo creer". #lovieneltrece pic.twitter.com/FecH6NdB9j — eltrece (@eltreceoficial) April 17, 2024

Ya había adelantado que iba a visitar a su hermana que vive en Estados Unidos y colabora con el comedor, pero que, si seguía ganando, iba a tener que sumar a sus familiares. “No lo puedo creer”, reveló y confirmó que jugará efectivamente por los $27 millones.

Pero no solo rompió el récord personal sino el que más había sumado era Santiago Simari, el joven estudiante de Ciencias Políticas que ganó $12 millones.

Regresa un histórico programa a El Trece con una figura como panelista

Telefe lidera amplia y cómodamente a diario por sobre sus competidores y, por eso, El Trece se prepara para hacer frente con uno de sus grandes éxitos. El ciclo volverá en las próximas semanas con nuevo conductor y una figura esencial para ocupar el rol más importante del panel.

Cuestión de peso Redes sociales

El día del debut será el lunes 6 de mayo con la conducción de Mario Massaccesi, un reconocido conductor de la empresa que es destaca en TN. De hecho, ya salió la promoción en el canal, pero no dijeron ni día ni horario.

Una de las figuras que quiere estar y se anotó es Lorna Irina Gemetto, la fanática de Susana Giménez, y contó en TN por qué: “Me encantaría volver. Primero por mi salud, porque volví a engordar. Siento que me haría bien y además trabajaría de lo que a mí me gusta, que es estar en la TV”