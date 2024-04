Regresa un histórico programa a El Trece con una figura como panelista

El día del debut será el lunes 6 de mayo con la conducción de Mario Massaccesi , un reconocido conductor de la empresa que es destaca en TN. De hecho, ya salió la promoción en el canal, pero no dijeron ni día ni horario.

“Vuelve cuestión de peso, el programa más saludable de la televisión argentina… Si querés mejorar tu calidad de vida, ya podés anotarte. Cuestión de peso, muy pronto, acá… ¡En eltrece!”, expresó Massaccesi en el video.

Una de las figuras que quiere estar y se anotó es Lorna Irina Gemetto, la fanática de Susana Giménez, y contó en TN por qué: “Me encantaría volver. Primero por mi salud, porque volví a engordar. Siento que me haría bien y además trabajaría de lo que a mí me gusta, que es estar en la TV”

Una participante destruyó a la producción de Gran Hermano y acusó ser perjudicada

La casa de Gran Hermano vive días de tensión total y se enfrenta a una de las placas más difíciles desde que comenzó: Catalina vs Furia. Pero la nominación fue aún mayor, pero hubo una primera gala donde sacaron de placa a quienes tenían menos votos para dejar un mano a mano. Ante esto, hubo quejas.

Habían quedado nominados Emmanuel, Furia, Florencia, Manzana, Virginia y Catalina, quien había sido fulminada. Luego los líderes subieron a Zoe y Paloma, pero también tuvieron la posibilidad de salvar a Emma.

El domingo fueron sacando gente hasta que quedó el duelo entre Catalina y Juliana, pero esto enojó a la médica porque considera que la perjudican. "Le cagaron la estrategia a toda la casa básicamente", expresó.

"La estrategia de la casa era meter gente fuerte a placa para que la gente afuera vote. Al sacar a toda la gente y quedar Furia y yo, son 24 horas de que la gente, por ejemplo, de Zoe, ya no vota a Juliana", indicó.