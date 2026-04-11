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Una leyenda del fútbol brasilero habría engañado a su novia con su mejor amiga: ¿quién es?

Aunque el entorno del jugador ha intentado mantener un perfil bajo, las redes sociales y testimonios de allegados han comenzado a reconstruir el relato.

El escándalo entre una leyenda del fútbol de Brasil y su ex novia

El escándalo entre una leyenda del fútbol de Brasil y su ex novia

Redes sociales

  • Romario y Tiffany Barcelos finalizaron su relación tras pocos meses de noviazgo. El vínculo había llamado la atención debido a los 35 años de diferencia entre ambos.

  • Se señala a Barbara Cavalcanti, amiga personal de la estudiante, como la nueva pareja del exfutbolista.

  • La infidelidad se habría hecho pública durante un viaje deportivo a la isla Fernando de Noronha. Testigos presenciales afirmaron ver a la leyenda del fútbol y a Cavalcanti tomados de la mano.

  • Ninguno de los protagonistas ha emitido declaraciones formales sobre el escándalo hasta el momento.

El mundo del fútbol y la prensa del corazón en Brasil se encuentran convulsionados tras la filtración de un escándalo que involucra a una de las máximas figuras históricas del deporte brasileño. Los rumores de una presunta infidelidad han escalado hasta convertirse en tendencia global, señalando que una leyenda del fútbol brasilero habría mantenido un romance secreto con la que, hasta hace poco, era considerada la mejor amiga de su actual pareja.

Mientras el nombre del ídolo circula con fuerza en los portales de noticias de Río de Janeiro y São Paulo, la opinión pública se debate entre la decepción y el morbo. El escándalo no solo pone en jaque su relación sentimental, sino que también afecta su imagen pública en un momento donde se encontraba desempeñando roles de embajador deportivo.

Cómo fue la crisis de pareja del famoso jugador de Brasil

-Romario - Barbara Cavalcanti - Tiffany Barcelos

El histórico exfutbolista brasileño Romario se encuentra nuevamente en el centro de la escena mediática tras confirmarse su ruptura sentimental con la estudiante de odontología Tiffany Barcelos.

Según reportes de medios locales como Extra, el vínculo llegó a su fin luego de que trascendieran evidencias de una presunta infidelidad del campeón mundial de 1994 con Barbara Cavalcanti, quien integraba el círculo íntimo de amistades de su propia pareja.

El detonante del conflicto ocurrió durante un viaje del exdelantero del Barcelona a Fernando de Noronha para participar en un torneo de futvóley. La ausencia de Barcelos en la lista de invitados, sumada a la presencia de Cavalcanti en el grupo, encendió las alarmas. Testigos en la isla aseguraron haber visto a Romario y a la amiga de la estudiante tomados de la mano en público, imágenes que rápidamente se filtraron.

Ante la doble traición, Barcelos decidió cortar todo vínculo digital, dejando de seguir a ambos involucrados y eliminando sus interacciones previas, lo que marcó el final de una relación que, hasta hace poco, el propio ídolo elogiaba abiertamente en sus redes.

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