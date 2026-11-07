Una famosa periodista argentina reveló que está de novia y contó a qué se dedica su nueva pareja La protagonista dio a conocer la noticia pocos días después de un importante reconocimiento en su carrera profesional. Agregar C5N en









María O'Donnell sorprendió al compartir una noticia Magnific

La periodista confirmó que atraviesa un nuevo romance durante un programa de radio.

La noticia llegó pocos días después de recibir un importante reconocimiento.

Fernanda Iglesias aportó detalles sobre la relación y contó cómo comenzó.

Su nueva pareja tiene una extensa trayectoria profesional en el ámbito del diseño editorial. Después de varios años sin hablar públicamente de su vida sentimental, María O'Donnell sorprendió al compartir una noticia personal. La periodista confirmó que está en pareja durante una charla en Urbana Play con Sebastián Wainraich. La novedad llegó apenas cinco días después de que recibiera el Martín Fierro de Oro de Radio y rápidamente despertó la curiosidad de sus compañeros, que quisieron conocer más detalles del romance.

Todo comenzó cuando Wainraich le preguntó cómo estaba "del corazón". Entre risas, O'Donnell respondió que estaba "muy bien, muy contenta", una frase que llevó al conductor a preguntarle directamente si estaba de novia. "Tengo novio, es eso", reconoció la periodista. Ante las consultas sobre la identidad y la profesión del hombre, terminó revelando que se dedica al diseño gráfico.

El nuevo novio de María O'Donnell es el diseñador gráfico Fernando "Rapa" Carballo. Redes sociales La información se conoció con mayor profundidad después de que Fernanda Iglesias aportara detalles en Puro Show, el ciclo de El Trece. Según contó, el novio de O'Donnell es Fernando "Rapa" Carballo, un diseñador gráfico argentino que vive en Barcelona. Además, explicó que la relación ya está consolidada y que él fue presentado a los amigos y familiares de la periodista. "Es un romance que está avanzado", aseguró.

Quién es la nueva pareja de María O'Donnell Fernando "Rapa" Carballo nació en París en 1969, creció en Buenos Aires y vive en Barcelona desde 1998. Se formó en la Universidad de Buenos Aires (UBA), donde también trabajó como docente de Tipografía. A lo largo de su carrera construyó una trayectoria internacional vinculada al diseño editorial y participó en proyectos de distintos medios de comunicación.

Entre sus trabajos más destacados aparecen diarios como Clarín, Corriere della Sera, Il Sole 24 Ore, Milenio y O Estado de São Paulo. También fue director de arte del desaparecido periódico español Público y es uno de los fundadores y codirectores de la revista satírica Mongolia. Su recorrido profesional lo convirtió en un diseñador reconocido dentro del ámbito editorial.