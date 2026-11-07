Cuánto cuesta el bolso de Sarah Jessica Parker que se hizo viral con su papel de Carrie Bradshaw La actriz sigue ligada a uno de los diseños más elegidos de Fendi, que mantiene su lugar en el mundo de la moda. Agregar C5N en









Así es el bolso de Sarah Jessica Parker que se hizo viral con su papel de Carrie Bradshaw. Fendi

La Baguette de Fendi se convirtió en un ícono de la moda gracias al personaje de Carrie Bradshaw.

El diseño original fue creado en 1997 por la diseñadora Silvia Venturini Fendi.

Sarah Jessica Parker protagonizó una nueva campaña que celebra la historia del bolso.

Los precios varían según el tamaño, los materiales y los detalles de cada modelo. En el mundo de la moda hay accesorios que consiguen convertirse en símbolos de toda una generación. Ese es el caso de la Baguette de Fendi, el bolso que Sarah Jessica Parker popularizó gracias a su papel de Carrie Bradshaw en Sex and the City. Creado en 1997, el diseño conserva su lugar entre los clásicos de la industria y sigue vigente con nuevas versiones, colores y materiales.

Así es el bolso Baguette de Fendi que popularizó el personaje de Carrie Bradshaw en Sex and the City. Vanity Fair La historia comenzó cuando Silvia Venturini Fendi presentó una propuesta que rompía con los bolsos grandes y funcionales que predominaban en aquella época. Con un formato compacto y pensado para llevar debajo del brazo, la Baguette consiguió una identidad propia. Sin embargo, su gran salto a la popularidad llegó cuando apareció en la serie protagonizada por Parker y se convirtió en uno de los accesorios más deseados por los fanáticos.

La recordada frase “No es una bolsa, es una Baguette”, pronunciada por Carrie Bradshaw en el año 2000, terminó de consolidar su lugar en la cultura popular. Más de dos décadas después, Fendi recuperó ese vínculo con una nueva campaña protagonizada por Sarah Jessica Parker, Jessica Alba y Song Yuqi, que celebra la historia y el espíritu creativo del diseño.

Cuánto cuesta el bolso que se hizo viral con Sarah Jessica Parker Uno de los aspectos que explica la vigencia de la Baguette es la variedad de diseños que ofrece Fendi. Los precios cambian según el tamaño, los materiales y los detalles de fabricación. En Estados Unidos, el modelo clásico de cuero tiene un valor de 3.850 dólares, mientras que la versión Mini de cuero negro cuesta alrededor de 2.500 dólares. También hay alternativas confeccionadas en materiales con efecto rafia, cuyos precios rondan los 3.900 dólares.

El precio varía según el tamaño y los materiales de fabricación. Fendi Las ediciones más elaboradas pueden superar ampliamente esos valores. Una Baguette Soft mediana de cuero napa cuesta 3.700 dólares, mientras que un modelo de gamuza negra con bordados hechos a mano, lentejuelas y detalles metálicos alcanza los 6.500 dólares. Para conseguir estos accesorios, se puede comprar directamente en las boutiques de Fendi o realizar el pedido a través de su tienda online, donde se ofrecen distintas versiones según la disponibilidad.