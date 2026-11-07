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Cómo fue el look Pantera Rosa que Wanda Nara lució en su viaje a Uruguay y se hizo viral

La conductora compartió imágenes de su viaje a Uruguay, donde participó del estreno de la película que protagonizó. Su elección de indumentaria y accesorios generó repercusión en las redes sociales.

Wanda Nara viajó a Uruguay con un conjunto en tonos rosas y accesorios de reconocidas marcas internacionales.

Wanda Nara viajó a Uruguay con un conjunto en tonos rosas y accesorios de reconocidas marcas internacionales.

  • Las prendas que eligió para trasladarse en jet privado.
  • El accesorio de Hermès que se destacó en su estilismo.
  • Las marcas internacionales que llevó en su equipaje.
  • El detalle de Hello Kitty que sumó a su look.

Wanda Nara volvió a llamar la atención en las redes sociales con un estilismo que no pasó inadvertido: la conductora viajó a Uruguay para asistir al estreno de ¿Querés ser mi hijo?, la película que protagonizó, y compartió imágenes de su traslado en jet privado. Como fue el look Pantera Rosa que lució en su viaje y se hizo viral.

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Con el rosa como hilo conductor, la empresaria combinó prendas de estética informal con carteras y equipaje de grandes firmas internacionales para su viaje a Uruguay. Además, su traslado tuvo un fin especial: participar de la presentación del film que marca una nueva apuesta en su recorrido artístico y la lleva a la pantalla grande en un nuevo desafío profesional.

Una vez más, Wanda demuestra que cada una de sus apariciones genera repercusión y se convierte en tema de conversación en internet. La modelo suele marcar tendencia con sus elecciones, combinaciones de colores y accesorios de lujo.

Así fue el look Pantera Rosa de Wanda Nara

Para la ocasión, eligió un conjunto de dos piezas con un diseño de tres tiras y una combinación degradada de tonos rosas y blancos. Completó el outfit con una remera blanca y zapatos de taco fino color crema, una elección que aportó un contraste sofisticado a la propuesta deportiva.

El rosa fue el gran protagonista del estilismo. Sin embargo, uno de los accesorios que más llamó la atención fue una cartera Birkin de Hermès en color fucsia, que acompañó la paleta del conjunto y reforzó el costado de lujo del outfit. El modelo pertenece a una de las líneas más reconocidas de la firma francesa y se convirtió en uno de los detalles centrales de las imágenes que compartió.

Wanda también mostró parte del equipaje que llevó durante el viaje. Entre sus elecciones se destacaron un carry-on de Louis Vuitton con el clásico monograma marrón y una tote bag de Christian Dior con el estampado característico de la marca en tonos neutros.

Además, dejó ver su notebook decorada con calcomanías de Hello Kitty, un detalle divertido que contrastó con los complementos de primera línea y sumó un toque personal a la escena.

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