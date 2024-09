Una famosa cantante de defendió de los haters que se burlaron de su aspecto

En el mismo tono, habló a los que la acusaron de no bañarse: “Mira, yo me ducho un montón. No me gusta que me digáis esto. Se dijo, se tuvo que decir”, remarcó sonriente. Explicó que su cabello no se ve siempre “de revista” sino que es "rizado".

Rosalía se defenedió de los que la acusan en redes sociales de no lavarse el cabello Redes Sociales

La intérprete de Motomami respondió tajante: “Mira mi raíz, siempre impoluta. La gente que pelo rizado, si no te haces tratamientos todo el día y lo tienes natural, no se te ve el pelo perfecto todo el rato". Siguió en este mismo tono y aseguró: "Yo no me tiro muchas cosas en el pelo porque quiero tenerlo largo así, cariño”, mostrando su larga melena.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Rosalía España || Fan Page (@rosaliavtspain)

Nuevo lanzamiento de Rosalía

La expareja de Rauw Alejandro está a punto de lanzar de un nuevo single titulado New Woman que realizó junto a la cantante de K-pop Lisa de Black Pink. La artista mostró en su Instagram una parte de la canción urbana con fusión de diferentes ritmos, que ya es una característica de su música y que estrenara el próximo 15 de agosto.