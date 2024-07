Shawn Mendes vuelve a la música: cuándo se estrena su nuevo álbum

Con respecto a su ausencia de 5 años en la música, confesó: "Sinceramente, gracias a Dios por mis amigos y mi familia. La vida puede ser brutal, pero tener un pequeño grupo de personas en las que confías profundamente para que te guíen la vida la hace mucho mejor. No tengo idea de cómo habría logrado superar los últimos años y mucho menos hacer un álbum sin ustedes".

Para finalizar, Mendes volvió a agradecer a los fans: "Ustedes, que han sido tan increíblemente comprensivos, pacientes y cariñosos, gracias desde el fondo de mi corazón. Espero que les guste este álbum, a mí me encanta. Espero que los haga sentir cálidos y cerca de la tierra como me pasa a mí". Con estas palabras, terminó por agregar un sorpresivo tráiler que dejó muchos detalles sobre su regreso a la música.

Embed - Shawn Mendes - Isn’t That Enough (Official Album Trailer)