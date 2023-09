Una exparticipante de Gran Hermano mostró la cirugía estética que se hizo y generó polémica

"Todo el mundo se dio cuenta así que lo digo, ¡por fin me operé las tetas!", lanzó en su perfil de Twitter con alegría aunque causó la indignación de algunos internautas. De todas formas, previo a su anuncio, varios seguidores habían notado el retoque estético y dejaron todo tipo de mensajes.

La joven además, agradeció al médico que la operó por el "gran trabajo" que hizo y sentenció: "Un sueño cumplido". Sin embargo algunos usuarios cuestionaron la manera en la que la cantante comunicó su cambio y expresaron: "¿Un sueño mejor no había?", "Qué horrible mensaje que das, Cami", "Por suerte hay jóvenes con sueños verdaderos", fueron algunos de las respuestas al posteo.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FLattanzioCamii%2Fstatus%2F1706464864938365018&partner=&hide_thread=false Les gusta mi cambio de look? VOLVÍ pic.twitter.com/UwhVfHaXE9 — Camila Lattanzio (@LattanzioCamii) September 26, 2023

Camila Lattanzio estalló tras ser relacionada a Maxi Guidici: "Una bajeza total..."

La cantante y exparticipante de Gran Hermano 2022, Camila Lattanzio, explotó en contra de los rumores sobre un acercamiento romántico a Maxi Guidici, quien estuvo internado por una sobredosis de pastillas.

A través de un extenso comunicado en su cuenta de Instagram, Camila Lattanzio comenzó por decir: "Quiero brindarle todo mi apoyo y mi solidaridad a Maxi y también a Juliana por la situación que están pasando, todos sabemos que es un tema delicado". Con estas palabras, buscó evidenciar su lado más sensible por lo que le toca vivir al cordobés.

Pero luego, directamente ingresando en el tema de la discordia, la cantante remarcó: "Me parece una bajeza total que involucren a cualquier persona sin importar las consecuencias de lo que esa persona pueda sufrir. Yo no tengo nada que ver con la separación y las cosas no son como dicen". Así, hizo mención al reciente quiebre definitivo entre Maxi y Juliana, tan solo días antes de su sobredosis.

Para finalizar, Lattanzio hizo énfasis en el valor de poder expresar lo que uno siente: "La salud mental es muy importante y sabemos que es un tema delicado, pero a mí no me gusta que me ensucien y menos con estas cosas". De esta manera, la ex Gran Hermano 2022 buscó dejar en claro todo en medio del sensible momento.