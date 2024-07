Una exparticipante de Gran Hermano fue despedida de su programa en vivo por Gastón Trezeguet

El finalista de la edición 2001 no se calló nada respecto a la situación de su compañera de streaming y confirmó que no estará más en el ciclo llamado "Se picó".

El panelista del debate de Gran Hermano se mostró muy molesto por la actitud de su compañera: Catalina Gorostidi. Sucede que no iba al programa porque desde Telefe le habían impuesto que no podía estar en ningún programa por una sanción tras una serie de actitudes.

Catalina Gorostidi eliminada Gran Hermano 2023 Captura Telefe

Pero, además de esos ausentes, sucedió que no asistió al programa para ir de invitada a otro del streaming de Telefe. Esto generó problemas en su grupo de trabajo porque no es algo que sucedía una vez, sino en reiteradas ocasiones.

"Cata nos clavó para ir a All Access. Todas las semanas va a All Access y falta a su trabajo en Se Picó. Se puede ir dando por despedida automáticamente", disparó Trezeguet. Por el momento, Cata no dio su versión de los hechos. ¿Se irá?

El nuevo desplante de Furia a Gran Hermano: rompió su vínculo con Telefe para siempre

La exparticipante Juliana "Furia" Scaglione rompió su vínculo con Gran Hermano y Telefe de forma definitiva, ya que fue la única de los 29 hermanitos que decidió faltar a la gala de fotos con la revista Gente y por el resentimiento tras la consagración de Bautista Mascia.

Según informó el mismo medio, la razón por la que estuvieron presentes los 28 participantes sin Furia fue por la siguiente razón: "Todo iba bien hasta que Juliana Scaglione se acercó a la producción de Telefe y le manifestó su molestia". Con estas palabras, evidenciaron que fue la vigesimosexta eliminada quien eligió aislarse y no ser parte del evento.

"Tuvo, en otras palabras, la misma actitud que quedó registrada en los videos de su reacción cuando dieron el nombre del ganador. No estaba contenta con el resultado, tampoco se sentía cómoda con el resto de sus compañeros", concluyeron sobre la situación. Así, hicieron mención al momento en el que abandonó el estudio.