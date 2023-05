Gran Hermano: el duro comentario de Coti Romero contra "Cata" Álvarez

Ante esta cantidad de propuestas, la joven de 20 años no se tiene que olvidar que tiene contrato con Telefe, pero según su honestidad, lanzó la posibilidad de romper su contrato con la productora del canal de aire para poder participar del Bailando 2023.

Desde que se anunció el regreso del programa de Marcelo Tinelli, ya se confirmaron la presencia de Tomás Holder y Walter “Alfa” Santiago, y Coti quiere ser la tercera en esa lista.

De invitada en LAM, la novia de Alexis “Cone” Quiroga contó que se reunirá con el personal de Telefe para hablar sobre los términos de su contrato. Al ser consultada sobre si sería capaz de romperlo, expresó: “Yo soy una persona que a veces se levanta con una decisión y no la puede cambiar porque soy cabeza dura, así que no sé”.

El duro comentario de Coti Romero contra “Cata” de Gran Hermano

Al señalar cuál es su mayor obsesión, la exhermanita de 20 años no tuvo piedad en compararse con Cata para demostrar lo que puede dar y poder permanecer en el medio.

“Ellos tienen razón (la productora Kuarzo) en que si no hubiera sido por ellos yo no sería lo que soy hoy, pero también yo les dije que si en vez de ser 20 personas diferente hubiéramos sido 20 Catas no sería tan conocido el programa”, señaló sin pelos en la lengua.

Coti Romero, la más picante del reality: ¿Cuál será su futuro?



"Tengo ganas de ser angelita y estar en el Bailando 2023".



"Quiero empezar a ensayar".



Cc #LAM en América TV

Al mismo tiempo, reveló que recibió varias ofertas laborales del canal, pero que ninguna fue lo suficientemente para convencerla: “Me ofrecieron estar en Editando Tele (...) y les dije que no, entonces se lo dieron a Romina. Stream también me ofrecieron y les dije que prefería hacerlo desde mi parte nada más porque en realidad no es mi estilo”.

Además de tener en mente el histórico programa de Tinelli, también reconoció que le seduce la posibilidad de ser panelista de Los Ángeles de la Mañana, cosa que Ángel De Brito dejó en claro que le encantaría que forme parte del equipo de “angelitas” debido a que su carácter es ideal para el programa.