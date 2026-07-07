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Ángel de Brito los mandó al frente: los famosos que faltaron a su cumpleaños y sus insólitas excusas

El periodista de espectáculos celebró sus 50 años con una fiesta a pura farándula y show en vivo. Aunque se esperaban 120 celebrities, varios cancelaron a último momento y algunos ni siquiera respondieron a la invitación.

Ánge de Brito mandó al frente a los famosos que pegaron el faltazo en su cumpleaños.

Ánge de Brito mandó al frente a los famosos que pegaron el faltazo en su cumpleaños.

Ángel De Brito cumplió 50 años y los festejó con una mega fiesta en el Chateau de Puerto Madero, repleta de famosos y shows en vivo. Aunque se esperaban 120 celebrities, varios cancelaron a último momento y algunos ni siquiera respondieron a la invitación lo que generó enojo en el periodista que no les perdonó el faltazo y los mandó al frente en su programa.

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Entre los famosos que pasaron a ocupar un lugar en su lista negra, está su ex compañera Marixa Balli que no pudo asistir porque un percance de último momento complicó su asistencia. "La señora que cuida a la mamá, le falló. Le mandamos un beso a Susy", contó De brito. Otras de las que pegó el faltazo fue Marcela Tauro que "me escribió el sábado y me dijo 'no fui porque estaba avergonzada todavía con lo que dije, no quiero ver a nadie, no quiero salir'", la mandó al frente el periodista.

A su vez, el cumpleañero excusó a su colega Alejandro Fantino que por problemas familiares no pudo asistir y a la vedette Adabel Guerrero. "Me escribió el domingo que el marido la cagó". Pero, con otras celebrities no fue tan benevolente y expuso sin pelos en la lengua las insólitas excusas que le dieron para no ir a su fiesta. "La invité y ni siquiera me contestó la invitación. Una ordinaria", dijo respecto a Amalia Granata.

A otra que fulminó fue a Laurita Fernández: "La invité. Yo la invito todos los años pero este va a ser el último. Para mí, tiene miedo de cruzarse con gente, es que tiene un pasado oscuro. Sí, con esa cara de boluda como la ves, se garchó a medio mundo. Imaginte que llegaba y se encontraba a Nazarena y Barbie Vélez".

"Ángela Leiva, otra ordinaria y Benjamín Vicuña no me mandó mensaje", reveló y agregó que tanto El Polaco como su pareja Barby Silenzi, en teoría, iban a hacer presencia y aparecieron más nombres que no le respondieron ni siquiera a la invitación como Esteban Trebucq y Florencia Peña.

La lista siguió con dos vedettes: "Fátima Florez y Luli Salazar estaban invitadas pero las dos me dijeron que estaban disfrutando del Mundial", Iliana Calabró fue "otra ordinaria", María Laura Santillán "está sin voz y se engripó", "Rocío Robles no me dijo por qué no vino. A Suar no lo invité porque nunca viene".

Por último, fulminó al ex ganador de Gran Hermano, Tato Algorta: "No sé ni para que lo invité la verdad. Me dijo que venía y no", Santiago Maratea: "No me contestó", Stephanie Demner y Guido Pella: "No vinieron" y no tuvo piedad con Santiago del Moro: "Es muy estrella como para ver mortales. Se le ve el bótox si viene".

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