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Se viene la primera película protagonizada por una actriz hecha con IA: todo lo que hay que saber

Un hito tecnológico sin precedentes en la industria cinematográfica que promete transformar las reglas de la producción y desafiar las estructuras del entretenimiento.

Una actriz hecha con IA protagonizará una pelicula.

Una actriz hecha con IA protagonizará una pelicula.

La industria cinematográfica internacional se prepara para un hito que promete reavivar viejos debates y encender la polémica. Tilly Norwood, la "actriz" virtual generada mediante inteligencia artificial que ya había despertado fuertes discusiones en el ambiente de Hollywood, dará un salto histórico al protagonizar su primer largometraje de ficción, titulado Misaligned.

Tilly Norwood, la actriz creada con IA.
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El proyecto, capitaneado por la productora londinense Particle 6, se encuentra actualmente en sus fases iniciales de desarrollo mientras avanza en la búsqueda de socios y colaboradores estratégicos para financiar y llevar adelante la filmación. Según reveló el medio especializado Variety, la propuesta fue catalogada por sus creadores como una comedia dramática enfocada en el crecimiento personal y el caos existencial dentro del ecosistema digital.

La trama argumental girará en torno a las vivencias de la propia Tilly, a quien definen como "una IA sin cuerpo físico, infancia ni experiencias vitales propias, sólo con acceso a las de los demás. La situación se complica cuando un bot rebelde y seductor de la web oscura la convence de abandonar sus límites y comenzar a desarrollar deseos, impulsos y ambiciones, lo que la humaniza", según consignó el citado portal de espectáculos norteamericano.

Conscientes de las suspicacias que genera el uso de esta tecnología en los rodajes, desde la productora europea enfatizaron que el armado de la película se llevará a cabo bajo un estricto modelo híbrido. De esta manera, el plan de trabajo contemplará la convivencia en el set de técnicos, realizadores y profesionales tradicionales del cine y la televisión junto con un equipo de especialistas de primera línea en el campo de la inteligencia artificial.

Críticas por la propuesta hecha con IA

El anuncio del largometraje se produce en medio de un clima de extrema tensión, meses después de que los sindicatos de Hollywood y diversas figuras del ambiente criticaran con dureza que este personaje hiperrealista intentara conseguir representación en una agencia de talentos. La movida encendió las alarmas en la industria internacional, abriendo un profundo debate ético sobre los límites de la tecnología y el futuro del trabajo actoral.

Una de las primeras en alzar la voz con indignación a través de sus plataformas digitales fue la mexicana Melissa Barrera, estrella de la saga Scream. “Espero que todos los actores representados por el agente que hace esto se pongan las pilas. ¡Qué asco!", disparó sin filtros. En sintonía con este reclamo, Mara Wilson, la recordada protagonista de Matilda, sumó sus sospechas sobre el origen del avatar al cuestionar: “¿Y qué hay de las cientos de jóvenes vivas cuyos rostros fueron combinados para crearla? ¿No pudieron contratar a ninguna?”.

Ante la escalada del conflicto, el sindicato de actores norteamericano SAG-AFTRA debió intervenir de manera oficial mediante un comunicado institucional para fijar su postura colectiva. Desde la entidad gremial remarcaron de forma tajante que "la creatividad debe permanecer centrada en el ser humano", al tiempo que expresaron su más absoluto rechazo a cualquier intento de "sustitución de intérpretes humanos por sintéticos" en los sets de filmación.

A pesar del fuerte contraataque de la comunidad artística, la mente detrás de la personalidad virtual recogió el guante en sus redes sociales para intentar calmar las aguas y defender el proyecto. “Para quienes han expresado su enojo por la creación de mi personaje de IA, Tilly Norwood, les digo que no es un sustituto de un ser humano, sino una obra creativa, una obra de arte. Como muchas formas de arte anteriores, genera conversación, y eso demuestra el poder de la creatividad”, argumentó la creadora frente a los cuestionamientos.

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