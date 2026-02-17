Salió el primer tráiler de "The Mandalorian and Grogu" y marca el regreso de la saga Star Wars a los cines Tras las tres temporadas lanzadas en Disney+, Din Djarin y Grogu regresan esta vez a la pantalla grande para protagonizar una nueva aventura que promete acción, ternura y momentos épicos. Pedro Pascal no vuelve solo, sino que al elenco se suma la icónica Sigourney Weaver (Alien) y Jeremy Allen White (The Bear). + Seguir en







"The Mandalorian and Grogu" promete más aventuras y acción.

Salió el primer tráiler de la película "The Mandalorian and Grogu", la esperada continuación de las aventuras de estos personajes tras sus tres temporadas en Disney+ que marcan el retorno de la saga Star Wars al cine después de siete años de espera.

La historia seguirá las aventuras de Grogu y el Mandaloriano, Din Djarin -interpretado por Pedro Pascal- promete acción, humor, ternura y momentos épicos. La película se espera que se estrene el 21 de mayo en cines y llame la atención de fanáticos ya que la serie supo cómo revitalizar la saga después de algunas producciones que no funcionaron.

Embed - The Mandalorian And Grogu | Tráiler Oficial | Subtitulado Dirigida por Jon Fevreau, quien fue guionista y director de la serie, reconocido por otras grandes películas como Iron Man de 2008. Al elenco se suma la icónica actriz Sigourney Weaver (Alien), como Ward, líder de los Adelphi Rangers de la Nueva República y Jeremy Allen White (The Bear) comoRotta the Hutt, el hijo de Jabba, lo que generó mucha expectativa entre los fanáticos.

En cuanto a la trama, el tráiler retoma un poco como quedó la historia de ambos en la tercera temporada, el cazarrecompensas Din Djarin y Grogu se alinean con la Nueva República en un momento de tensión para proteger aquello que se logró en la Rebelión.

Póster película The Mandalorian and Grogu "The Mandalorian and Grogu": conoce los nombres que completan el elenco Pedro Pascal — The Mandalorian

Jeremy Allen White — Rotta the Hutt (voz)

Sigourney Weaver — Coronel Ward

Hemky Madera — Señor de la guerra Imperial

Steve Blum — Zeb Orrelios

Jonny Coyne — Señor de la guerra Imperial Janu Coin

London Stubblefield — Comerciante de la aldea "The Mandalorian and Grogu": cuándo se estrena el Latinoamérica Según se puede observar en el tráiler, la fecha de estreno está programada para el jueves 21 de mayo de 2026 en cines.

