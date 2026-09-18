Tenía cáncer de colon y era muy querida: falleció una reconocida actriz con 30 años de trayectoria Un duro golpe para el ambiente artístico tras confirmarse el deceso de una referente con una huella imborrable en el público. Agregar C5N en









Una reconocida actriz falleció a sus 49 años de edad. Redes sociales

El espectáculo dominicano atraviesa horas de profundo dolor tras la triste partida de Elizabeth Ruiz, popularmente llamada 'La Colorá'. La artista falleció este 16 de septiembre a los 49 años de edad en la ciudad de Santo Domingo, luego de darle batalla a un cuadro severo de cáncer de colon que deterioró su estado de salud en el último tiempo.

La triste noticia impactó de lleno en el ambiente artístico de la región, donde allegados e integrantes de su entorno íntimo manifestaron sus sinceras muestras de dolor. Apenas un mes antes de su deceso, la intérprete había alcanzado a festejar su cumpleaños en el marco de una emotiva jornada rodeada del cariño de sus personas más cercanas: "Feliz cumpleaños para mí. Una de las celebraciones más hermosas con mis seres queridos, un día y noche mágico. Gracias a todos por hacerlo tan especial", había escrito en sus redes.

A nivel personal, la recordada figura construyó un sólido camino familiar al contraer matrimonio con el hombre de negocios Francisco Javier Carrillo Benitez, fruto de cuya unión nació su hija menor. Asimismo, Ruiz ya se había convertido en madre tiempo atrás durante su primer vínculo conyugal junto al destacado realizador cinematográfico Alfonso Rodríguez.

Con una dilatada labor en producciones audiovisuales que se extendió por más de tres décadas, la intérprete dejó una huella imborrable en el público y sus compañeros de trabajo. Su partida a los 49 años enluta a la industria del entretenimiento en República Dominicana, que hoy despide a una de sus caras más carismáticas y queridas de la pantalla.

Quién era Elizabeth Ruiz La artista dominicana Elizabeth Ruiz, conocida cariñosamente por todo su público como 'La Colorá', fue una destacada figura de los medios que brilló como actriz, presentadora y productora a lo largo de 30 años de trayectoria. Su desembarco en el ambiente se produjo en 1997 como cara de un anuncio comercial, paso previo a su faceta como modelo y a su incorporación en el año 2000 al programa '9x9', ciclo donde nació el apodo que la acompañó durante toda su vida profesional.

En la pantalla grande alcanzó el punto más alto de su popularidad al personificar a Sobeida en la exitosa saga cinematográfica 'Lotomán', proyecto en el que trabajó entre 2011 y 2014. Su camino en el séptimo arte continuó con su actuación en la película 'Tubérculo Presidente', consolidándose como uno de los rostros más reconocidos y queridos por la audiencia de su país. Además de su labor en el cine, construyó un extenso recorrido en la pantalla chica participando en espacios televisivos como 'Rincón Paraíso', 'El Bachatón' y 'Elizabeth Light'. Su versatilidad la llevó a dar un salto al ámbito de los negocios para fundar su propia compañía audiovisual, a la que bautizó La Colorá Films, encarando proyectos detrás de cámara con el mismo compromiso que mostró frente al público.