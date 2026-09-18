Profundo dolor: encontraron sin vida al ganador de un famoso reality a sus 43 años Su familia y allegados pidieron respeto mientras las autoridades continúan investigando las circunstancias de su muerte. Agregar C5N en









Su cuerpo fue encontrado sin vida el martes en un lago recreativo ubicado cerca de Arnhem, en Países Bajos.

Ben Saunders, el cantante que hizo historia al convertirse en el primer ganador de "The Voice of Holland" en 2011, murió a los 43 años. Su cuerpo fue encontrado sin vida el martes en Rijkerswoerdse Plassen, un lago recreativo ubicado cerca de Arnhem, en Países Bajos, luego de que previamente se reportara su desaparición.

La búsqueda había movilizado a las autoridades neerlandesas durante los días previos, con la participación de agentes, perros, buzos y hasta un helicóptero. La Policía confirmó que Saunders fue recuperado del agua y descartó inicialmente que se tratara de un hecho criminal, aunque hasta el momento no se dio a conocer públicamente la causa exacta de su fallecimiento.

La noticia generó una fuerte conmoción tanto en la ciudad de Arnhem como en toda la comunidad artística neerlandesa, debido a la edad del cantante y a su condición de figura reconocida a nivel internacional por haber marcado el inicio de una franquicia televisiva que luego se replicó en más de un centenar de países.

Fue su hermano Dean Saunders, también cantante y ganador de Popstars 2011, quien confirmó públicamente la muerte a través de Instagram. "Mi querido hermano pequeño falleció. Nunca había experimentado un dolor como el que siento ahora... Qué día tan terrible para todos nosotros... Tenemos que aprender a vivir con esto y espero que se maneje con respeto... Ben tenía una familia preciosa, una familia que lo quería muchísimo y siempre lo querrá... Ben está en mi corazón y siempre estará ahí", escribió en su mensaje de despedida. Marco Borsato, quien fue coach de Saunders en el programa, también se sumó a las muestras de dolor. "Querido y especial hombre, ¡mi corazón está destrozado! No encuentro palabras para expresar el vacío que dejas. Querida Janita, amigos y familiares, mucha fuerza para sobrellevar esta enorme pérdida", expresó.

Redes sociales Quién era Ben Saunders Ben Saunders nació en Londres y creció en Hoorn, Países Bajos. Desde muy chico mostró cercanía con la música, y sus padres lo apoyaron desde temprano con clases de canto. Durante los años 2000 participó en distintos concursos televisivos, aunque la fama llegó recién en 2011, cuando se consagró como el primer ganador de "The Voice of Holland".

Su consagración comenzó en las audiciones a ciegas, donde interpretó "Use Somebody", de Kings of Leon, y logró convencer a tres coaches prácticamente desde los primeros segundos. Ese momento marcó el inicio de una carrera meteórica dentro del programa que luego se extendió también fuera de la televisión. Luego de ganar la competencia, publicó ese mismo año su primer disco, You Thought You Knew Me by Now, seguido un año después por Heart & Soul. Entre sus canciones más conocidas se destaca Kill For A Broken Heart. Redes sociales En los últimos años, Saunders se mantuvo activo dentro del mundo del entretenimiento. En 2023 participó en "Avastars", otro programa de talentos neerlandés, y desarrolló en paralelo una carrera como tatuador, llegando a abrir su propia tienda en Arnhem, ciudad donde había establecido su vida. Medios locales señalaron que recientemente se había mudado a un parque de caravanas, y quienes lo conocían lo describían como una persona muy vinculada a su familia y a la comunidad local.