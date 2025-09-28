French Lover es la comedia romántica francesa que enternece a todos en Netflix: de qué se trata Un lanzamiento francés que te llegará al corazón y te mantendrá al filo del sillón de principio a fin este septiembre 2025.







Llegó a la gran N roja, un nuevo lanzamiento francés llamado French Lover, la comedia romántica que se estrenó recientemente en este sitio web.

Ahora, llegó a la gran N roja, un nuevo lanzamiento francés llamado French Lover, la comedia romántica que se estrenó recientemente en este sitio web. Una producción francesa llena de amor, romance con un gran sentido del humor que te mantendrá atrapado de principio a fin, ideal para disfrutar este domingo de septiembre. A continuación te contamos los detalles de su trama y te dejamos un adelanto para que no te lo pierdas.

Sinopsis de French Lover, la comedia romántica estreno de Netflix Abel Camara es una estrella, un ‘sex symbol’... Un niño prodigio que creció delante de las cámaras y que parece tenerlo todo —éxito, dinero y el cariño del público—, pero que no está pasando por su mejor momento. Marion, en cambio, es una mujer sencilla y de lo más normal que, en pleno divorcio, encadena trabajos esporádicos para salir adelante. Cuando sus caminos se cruzan, da comienzo una montaña rusa de emociones tan intensa como imprevisible.

Tráiler de French Lover Embed - French Lover | Tráiler oficial | Netflix

Reparto de French Lover Omar Sy como Abel Camara

como Abel Camara Sara Giraudeau como Marion

como Marion Cindy Bruna

Pascale Arbillot

Alban Ivanov french