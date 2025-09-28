IR A
IR A

French Lover es la comedia romántica francesa que enternece a todos en Netflix: de qué se trata

Un lanzamiento francés que te llegará al corazón y te mantendrá al filo del sillón de principio a fin este septiembre 2025.

Llegó a la gran N roja

Llegó a la gran N roja, un nuevo lanzamiento francés llamado French Lover, la comedia romántica que se estrenó recientemente en este sitio web.

El catálogo de Netflix no para de agrandarse, cada vez son más las series y películas que se suman a la popular plataforma de streaming y son furor en cuestión de segundos, convirtiéndola en la más consumida a nivel mundial. Como así también han aumentado notoriamente los usuarios y suscriptores en todo el mundo de manera sorprendente.

Una producción alemana, con muchos elementos del estilo Stephen King, es una de las películas favoritas en Netflix.
Te puede interesar:

Está en Netflix y se transformó en una de las preferidas por todo el misterio y la tensión que propone

Ahora, llegó a la gran N roja, un nuevo lanzamiento francés llamado French Lover, la comedia romántica que se estrenó recientemente en este sitio web. Una producción francesa llena de amor, romance con un gran sentido del humor que te mantendrá atrapado de principio a fin, ideal para disfrutar este domingo de septiembre. A continuación te contamos los detalles de su trama y te dejamos un adelanto para que no te lo pierdas.

Sinopsis de French Lover, la comedia romántica estreno de Netflix

Abel Camara es una estrella, un ‘sex symbol’... Un niño prodigio que creció delante de las cámaras y que parece tenerlo todo —éxito, dinero y el cariño del público—, pero que no está pasando por su mejor momento. Marion, en cambio, es una mujer sencilla y de lo más normal que, en pleno divorcio, encadena trabajos esporádicos para salir adelante. Cuando sus caminos se cruzan, da comienzo una montaña rusa de emociones tan intensa como imprevisible.

french-lover-fin

Tráiler de French Lover

Embed - French Lover | Tráiler oficial | Netflix

Reparto de French Lover

  • Omar Sy como Abel Camara
  • Sara Giraudeau como Marion
  • Cindy Bruna
  • Pascale Arbillot
  • Alban Ivanov
french
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La llegada de un misterioso hombre revoluciona un pequeño pueblo.
play

La atrapante serie turca de Netflix que le encanta a todos: tiene 8 capítulos

El film de Sergei Bodrov fracasó en 2014 y hoy resurge en el top 10 de Netflix Argentina.
play

Le fue muy mal en cines, Netflix la recuperó y ahora es una película súper exitosa

Ahora, llegó a la gran N roja La casa Guinness, la serie que sorprende con su estreno en este sitio web. Una producción de Reino Unido lleno de drama e intriga, la cual se remota al siglo XIX.
play

Lucha por la herencia: cuál es la trama de La casa Guinness, la nueva serie de Netflix

Esta serie de Netflix es ideal para maratonear.
play

Netflix: es una serie espectacular y tiene una combinación única entre humor y deportes

Desde su debut en 2020, la serie dirigida por Shinsuke Sato no ha dejado de crecer en popularidad. Según Entertainment Weekly, tras el estreno de la segunda temporada, la ficción se ubicó en el Top 10 de Netflix en más de 90 países.
play

Alice in Borderland estrenó su tercera temporada en Netflix y sorprende a todos: de qué se trata

Leé más sobre las Series de Netflix que están en boca de todos
play

Esta serie japonesa de acción y supervivencia estrenó una nueva temporada en Netflix y es furor: cuál es

últimas noticias

¿Cuál es el mejor ritual para la Luna llena del 7 octubre?.

¿Cuál es el mejor ritual para la Luna llena del 7 octubre?

Hace 15 minutos
play
Llegó a la gran N roja, un nuevo lanzamiento francés llamado French Lover, la comedia romántica que se estrenó recientemente en este sitio web.

French Lover es la comedia romántica francesa que enternece a todos en Netflix: de qué se trata

Hace 16 minutos
La singularidad del organismo de María Branyas abrió la puerta a nuevas conclusiones.

Un estudio reveló la clave de la longevidad de Maria Branyas, la mujer que más vivió hasta el momento

Hace 16 minutos
play
Una producción alemana, con muchos elementos del estilo Stephen King, es una de las películas favoritas en Netflix.

Está en Netflix y se transformó en una de las preferidas por todo el misterio y la tensión que propone

Hace 17 minutos
Las últimas noticias relacionadas con la licencia de conducir

Qué personas no podrán renovar la licencia de conducir con los últimos cambios del Gobierno

Hace 18 minutos