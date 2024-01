A través de su cuenta de X, Viviana Colmenero comenzó por remarcar: " Hasta el día de hoy subestiman mi triunfo . Cuando me comí toda la casa y GH fue un éxito en el año 2002/03 cuándo la única herramienta era uno mismo. No había redes, ni espontáneas, ni herramientas de juego, ni prueba de líder ". Con estas palabras, hizo énfasis en la dificultad que existía antes.

Pero esto no fue lo único, sino que explotó: "¿A ustedes les parece que en 22 años nunca me hayan convocado para ser parte del debate? ¿Y a X personaje que no es parte de nada si? ¿No les parece insólito?". Si bien no la mencionó, el público rápidamente se dio cuenta que hablaba sobre Julieta Poggio.

Para finalizar, expresó su enfado con el actual equipo de El Debate de Gran Hermano: "Integrantes del panel de GH emitiendo su juicio de valor sobre las maternidades. Opinar es fácil. Todos creen ser parte de la historia y no son históricos de nada". Así, confirmó su deseo por integrar el programa a pesar de todo lo que le pasó.

Viviana Colmenaro contra Julieta Poggio Gran Hermano El extenso descargo de Viviana Colmenero. X (ex Twitter)

Gran Hermano 2023: se reveló la verdadera razón por la que Carla abandonó la casa

La exparticipante Carla De Stefano reveló que su exmarido le puso una cautelar tras ingresar a la casa de Gran Hermano 2023, evidenciando el complicado momento que le toca atravesar.