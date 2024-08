Un día de película con el director de "Alien: Romulus"

Producido en esta ocasión por el gigante Ridley Scott, cineasta y padre de la saga, Álvarez no estuvo sólo para semejante desafío. En “Alien: Romulus” trabajó codo a codo con Rodo Sayagues, colega del séptimo arte con quien escribió el guión de esta nueva entrega de la conocida franquicia. Pero ante todo, Rodo y Fede son amigos. La historia de ambos se remonta a los’80. Se conocen desde la infancia, cuando todavía existían los VHS, y alquilar películas en el videoclub más cercano para luego ver una detrás de otra era el mejor plan de fin de semana.

“Rodo se quedaba con las películas, no las devolvía”, confiesa entre risas Álvarez en plena conferencia de prensa. Y agregó: “Para nosotros es un sueño hecho realidad. Esta es la mejor parte de la gira de prensa. Venía de presentar en Europa y siempre la mejor parte es venir a casa y mostrar mi trabajo. Es el único lugar en donde significa algo emocionalmente para mí”.

El momento exacto de la saga

“Alien: Romulus” amplia el universo de historias creado por Ridley Scott a fines de los ‘70. Se ubica cronológicamente entre los hechos ocurridos en “Alien” (1979) y “Aliens” (1986)

“En la versión extendida de ‘Aliens’ se ve por un momento la colonia donde sucede la mayoría de las cosas de la película antes de que se hubiera llenado de aliens y ves un montón de niños corriendo por los pasillos. Me acuerdo de ver eso y pensar: ‘pucha, lo que será nacer y crecer allí’. Lo que será para esos niños cuando crezcan y no haya nada para hacer, donde no hay futuro, donde no tienen ningún tipo de posibilidad más que ser minero y granjero”, reflexionó el director en diálogo con este medio.

Y sumó al respecto: “Habiendo no nacido en una de las grandes ciudades del mundo, creo que la mayoría de las personas siente que nació en el lugar donde no están todas las oportunidades. Y esa idea de un día subirse a la nave e ir a buscar nuevos horizontes es algo que representa a mucha gente de la edad de los protagonistas. Eso es algo que me encantaba contar, donde el alien representa el monstruo por el que hay que pasar para alcanzar la libertad”.

Cine de terror realista y para los jóvenes

“Alien: Romulus” es una película sobre la libertad y el precio que se paga para conseguirla. La trama sigue a un grupo de jóvenes colonos que se topan con una estación especial en ruinas. Sorpresivamente, allí se encuentran con la criatura más aterradora del universo.

El film no sólo cuenta una nueva historia sino que también llega con elenco renovado. En su momento, una joven Sigourney Weaver se hizo conocida por su trabajo como la teniente Ellen Ripley en varias películas de la saga. Winona Ryder también supo ser de la partida. ¿Correrán la misma suerte Cailee Spaeny (Priscilla), Archie Renaux (Shadow and Bone) e Isabela Merced(The Last of Us)? los nuevos protagonistas.

“El cine de terror siempre es más efectivo cuando la gente es más joven. Por eso la regla general es que los protagonistas de los thriller sean jóvenes. Hay algo en esa combinación de vida radiante con el monstruo que es un contrapunto superpoderoso siempre”, explicó Álvarez.

La película tiene mucho realismo y eso se debe, entre otras cosas, a que el realizador uruguayo se resiste al abuso del croma y los efectos digitales. De hecho, para el rodaje se utilizaron los llamados “animatronics”, monstruos “de verdad”, palpables.

“Me resulta fundamental para la inspiración de los actores. No me cierra que lo que se filme detrás de cámara sea una persona que ni siquiera tenga el vestuario puesto. A mí y a todos los directores nos divierte más ver un monstruo de verdad y que los actores reaccionen de verdad. Es otra cosa”, concluyó.