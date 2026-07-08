Tras el resonante anuncio, hay dudas sobre el proyecto para construir un nuevo reactor nuclear

El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó la construcción de un reactor con financiamiento privado que promete una inversión de millones de dólares. En medio de la crisis en el sector nuclear argentino y los despidos en la CNEA, este proyecto vendría a reemplazar el desarrollo del CAREM, un reactor modular pequeño que llevaba adelante el Estado y se encuentra suspendido desde que asumió Javier Milei. ¿Qué tan real es este anuncio?

El ministro de Economía, Luis Caputo , anunció la semana pasada el proyecto para construir un pequeño reactor nuclear modular en Atucha, que sería "el primero de su tipo a nivel mundial" con una inversión estimada de 1.200 millones de dólares y financiado con capitales privados estadounidenses.

Denunciaron "una nueva Noche de los Bastones Largos" tras la represión en la CNEA, el INTI y el Conicet

El dispositivo en cuestión es un ACR-300, con una potencia aproximada de 300 MWe, de la familia de los reactores modulares pequeños como los del proyecto CAREM, cuyo diseño y construcción era íntegramente nacional pero fue cancelado a inicios del gobierno de Javier Milei. Pero con el correr de las horas surgieron distintas dudas e interrogantes alrededor del anuncio oficial, enfocados sobre todo en la factibilidad del financiamiento y la posibilidad de mantener la tecnología en

En en mensaje compartido por Caputo aclara que el reactor nuclear será realizado con "patentes argentinas", sim embargo, al tratarse de una empresa de capitales nortemericanos la tecnología termina en manos extranjeras. "Se basa en la patente de un reactor de INVAP, una empresa pública argentina en manos de una de capitales norteamericanos llamada Meitner Energy ", explicó el físico e investigador Diego Hurtado en diálogo con C5N.

Importante Junto al secretario de Asuntos Nucleares, @federamosnapoli , mantuvimos una muy buena reunión con Teófilo Lacroze, CEO de Meitner Energy Latam y Pablo Franzetti, Director de Asuntos Externos y Nuevos Negocios de la empresa en Argentina, quienes han presentado una… pic.twitter.com/i1suX5rkuC

Además explicó que el reacto ACR300 , si bien no es el mismo diseño del Central Argentina de Elementos Modulares (CAREM), pertenece a la familia y se trata de una tecnología que todavía no se está comercializando sino que " promete salir al mercado en 2029 y que va a ser un boom, porque ya se demostró que las energías renovables no alcanzan para cubrir la cuota de energía limpia y entonces la energía nuclear aparece como la gran promesa a futuro ".

Hoy en día los países que lideran la energía nuclear a nivel mundial son China y Rusia, muy por detrás le sigue Estados Unidos, que relanzó un nuevo proyecto tras asumir Donald Trump la presidencia. En septiembre de 2025, el Gobierno de Milei anunció que Argentina se adhirió al Programa de Infraestructura Fundamental para el Uso Responsable de la Tecnología de Reactores Modulares Pequeños (FIRST) como "socio contribuyente" para "busca aprovechar la capacidad de la industria nuclear para acelerar el despliegue responsable de reactores nucleares en todo el mundo", sin embargo, en parelelo el proyecto nacional CAREM se suspende y permanece en el olvido.

"El acuerdo FIRST compromete a la Argentina a comprarle pequeños reactores modulares en el futuro a Estados Unidos", explicó Hurtado por lo que "Milei se compromete con Estados Unidos a comprarle sus pequeños reactores modulares en el mismo momento en que paralizan el reactor CAREM En ese momento Demian Reidel anuncia lo mismo que anunció ayer Caputo, salvo que ahora lo ponen en el marco del Super RIGI", añadió.

En el marco del super RIGI, se espera una inversión de 1.200 millones de dólares: ¿De qué se trata este proyecto?

Según remarcó Hurtado, "no existen esos 1.200 millones de dólares, no están en la realidad hoy" , sino que la empresa Meitner solamente invirtió "50 millones de dólares" sino que Caputo está anunciando que Mainer va a salir a al mercado para ver si consigue ese monto.

"Todos grandes especuladores", sentenció en el mundo existen cerca de 120 proyectos de Ractores Modulares Pequeños, y menos de 10 que están en desarrollo: "Uno en China que ya lo puso a andar, otro en Rusia que ya lo puso a andar, alguno en Estados Unidos, algún otro, si no recuerdo mal, en Corea y el CAREM que está en los listados", contó.

Sin embargo, este anuncio Hurtado lo englova en una "burbuja especulativa", tema que coincide la expresidenta de la CNEA, Adriana Serquis, al ser consultada por C5N: "En el mundo hay más de 100 proyectos y la probabilidad de que eh hace el ACR 300 realmente consiga tener los capitales necesarios para pasar de este diseño conceptual a un proyecto real, a un proyecto que tenga todas las licencias necesarias, que tenga la ingeniería de detalle, que tenga los componentes aprobados y todo, puede llevar entre 10 y 12 años".

Características del CAREM-25.

"Probablemente sea una burbuja financiera tecnológica, creo que es muy difícil que realmente se convierta en una realidad", sumó Serquis y recalcó un discurso del ex titular de Nucleoeléctrica Demian Reidel, hace un año y medio después donde habló sobre construir al menos cinco reactores SMR y describió el panorama de una "Patagonia nuclear".

"En el marco de los despidos es tremendo porque digamos están tratando de tapar el anuncio de los despidos cuando en realidad ellos ya se llevaron a Meitner personal que estaba trabajando en el CAREM, ya ha sido desfinanciado desde octubre del 2024", sentenció Serquis.

A esto Hurtado argumentó que una burbuja especulativa a parece cuando "una nueva tecnología que promete a futuro, dentro de la economía capitalista se produce cierto revuelo, promesas a y detrás de los desarrollos de esta nueva tecnología que promete traer buenos resultados, se sube todo el mundo de la especulación financiera".

"Mientras tanto, el CAREM, que era el proyecto real, material que había avanzado al 64%, el Estado Nacional había invertido 690 millones de dólares hasta el 2023, hoy está como macetero, inundándose cada vez que llueve", cerró.

Este proyecto lo que "va lograr en el mejor de los mundos van a lograr recaudar 200 o 250 millones de dólares van a haber puesto 50, es decir, recuperan los 50 y se llevan 150 o 200 millones de dólares de ganancia especulativa, financiera y en la Argentina no va a quedar ningún un reactor, ni en manos argentina ni en manos norteamericanas", vaticinó Hurtado.

Para Serquis, a este Gobierno no les interesa el desarrollo, la tecnología propia y la potencialidad que tenía tanto desde el punto de vista geoestratégico seguir siendo poseedores de la tecnología de desarrollar un reactor de potencia con 100% desarrollo nacional.

Construcción del CAREM. Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA)

"Lo peor de todo es que exactamente esa tecnología queda en manos extranjeras, ya que el know-how de estas personas que por los bajos salarios renuncian y se van de la institución de la CNEA a trabajar en una empresa extranjera que les paga cinco veces más", contó.

Las presiones de Estados Unidos mediante el Departamento de Estado sugieren que "no nos que no nos interesemos más en el CAREM, que lo dejemos de lado y que tratemos de cooperar en algún otro reactor modular pequeño", agregó Serquis así cómo también la paralización del proyecto con China para poder desarrollar una central nuclear Atucha 3, anunciado en 2022 y que hoy en día permanece en el olvido.

Lo que estamos viviendo es una larga Noche de los Bastones Largos, que está por cumplir ya tres años. Se han trascendido límites que creímos que jamás volveríamos a ver vulnerados desde el retorno de la democracia. #Cientificidio pic.twitter.com/hbeR2hM2vu — MesaFederalxCyT (@mesa_cytec) July 6, 2026

Cómo es el reactor ACR-300 que Meitner Energy podría construir en Argentina

En un contexto mundial donde la transición energética apremia a las grandes y pequeñas economías, la búsqueda de energías renovables es una carrera contrarreloj. En medio de este panorama, la energía nuclear vuelve a quedar en el centro y algunos países deciden apostar a desarrollar el sector, sumado a la llegada de los centros de datos de inteligencia artificial que consumen grandes cantidades de energía y pone en jaque la idea de abandonar los hidrocarburos.

En este panorama los reactores modulares pequeños son una alternativa que serían viables a futuro que a diferencia de los grandes reactores de potencia producen "entre 800 y 1200 megavatios". "Y los reactores modulares se los estima entre los 20 MW y los 300 MW. El el CAREM es de 120 Está proyectado para hacer de 120 MW y el ACR 300 para la 300 MW", aseguró Hurtado.

LA NOTICIA MÁS IMPORTANTE DEL SECTOR NUCLEAR EN 20 AÑOS



La empresa Meitner Energy presentó hoy ante el Ministerio de Economía y la Secretaría de Asuntos Nucleares una iniciativa privada que contempla la inversión de más de USD 1.200 millones para la construcción de un nuevo… — Adrian Ravier (@AdrianRavier) July 2, 2026

Lo novedoso de estos reactores son primero los sistemas de seguridad ya que "te permiten implementar algún tipo de estrategia de seguridad, de tecnología de seguridad que no se pueden implementar en los grandes reactores". Sumado a " la esperanza es que si esa industria realmente tiene éxito, puede bajar costos y entonces vos podés montar estos pequeños reactores, por ejemplo, en poblaciones apartadas", en lugares excluidos o territorios donde es muy difícil establecer una red troncal eléctrica.

El ACR300 es un diseño de la empresa INVAP, pero en un principio la idea de comercializar era bastante diferente: "Mientras se desarrollaba la Argentina, el CAREM una empresa argentina le iba a vender reactores argentinos a Estados Unidos". Ahora el panorama diferente, ahora "agarraron la empresa Mainer y la trajeron a construir en la Argentina, Para que comercialice en EE.UU en la Argentina tecnología que ahora está en manos de Estados Unidos".

Argentina es uno de los pocos países de Latinoamérica que es capaz de controlar el ciclo nuclear, creada en 1950 durante el gobierno de Juan Domingo Perón la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) desarrolló una amplia gama de actividades de investigación, desarrollo e innovación en disciplinas y brinda soporte técnico al programa nucleoeléctrico del país. El mapa nuclear argentino lo completan tanto Nucleoeléctrica S.A. (NASA), que opera las centrales, y como Dioxitek proveedora fundamental de insumos para combustibles nucleares (dióxido de uranio).

¿Cómo sigue la situación en la Comisión de Energía Atómica?

Desde el Grupo EPC lanzaron un informe sobre la crisis que atraviesa el sector nuclear argentino, informaron que "en tres años de gestión el Presupuesto de la CNEA se redujo en un 45,4% y cae un 53,8% desde su pico en 2022. De esta manera retrocede incluso por debajo de la inversión que tenía el organismo en 2009".

No solo en presupuesto sino el vaciamiento se ve reflejado en la pérdida de trabajadores ampliamente calificados, cupos que quedan a la deriva, ya que tampoco ingresan reemplazos: "Cayendo en 494 puestos en CNEA (-12,1%). También se pierden puestos de trabajo en empresas como Nucleoeléctrica S.A. (NASA) o Dioxitek, claves para el sector. En total el sector pierde 808 empleos desde 2023".