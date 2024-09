Un conductor de Telefe se mostró muy indignado luego de perder en los Martín Fierro

La noche de los Martín Fierro tuvo muchos condimentos y ganadores sorpresivos, pero también tristeza en los que no pudieron lograr el galardón. Uno de ellos fue Germán Paoloski, conductor de Telefe, quien aseguró que le quedó bronca por no haber ganado.

Y después habló en serio: “Yo quiero ser justo porque cuando uno gana se pone contento y cuando pierde tiene que ser respetuoso, el noticiero de El Nueve es muy bueno y merece también”.

Siguen las polémicas por el Martín Fierro: GERMÁN PAOLOSKI ENOJADÍSIMO



“Uno trabaja y dice ‘yo también me lo merezco’. Creo que está bien, a mí no me enoja. Yo estoy contento en que me tengan en cuenta, con que nos nominen todos los años, con que vengamos”, indicó.

Pero no dejó de ser sincero y admitió que es mejor llevarse un premio. “Un poco te da bronca, pero después pensando en frío uno dice ‘ellos también laburan y también sienten que lo merecen y por qué yo voy a desmerecerlo’, no corresponde”, concluyó.