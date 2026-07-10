El motivo oculto de la separación de Juana Viale y Yago Lange: qué descubrió la conductora

Aunque las primeras versiones apuntaban a una ruptura de común acuerdo y en buenos términos, un periodista reveló la verdadera razón por la que la pareja se separó.

Juana Viale se habría enterado de algo que no le gustó nada.

Tras la confirmación de la separación de Juana Viale y Yago Lange, lo primero que trascendió fue que la ruptura había sido en buenos términos y que se debía a que ambos estaban muy abocados a su trabajo. Sin embargo, en las últimas horas se filtró el verdadero motivo que habría puesto fin a la relación.

"No coinciden más en un proyecto en común. Estaban desencontrados y decidieron separarse", habían informado inicialmente. Pese a esto, el periodista Pablo Layus reveló en Primicias Ya que la separación entre Juana y Yago no se habría producido por la falta de tiempo, como trascendió en un primer momento, sino por una infidelidad.

"Todos hablan de la confirmación de la separación, pero también de que en los últimos días se habría enterado, al parecer, que había una tercera en discordia", contó. Con esta versión, toma fuerza la hipótesis de que el verdadero motivo de la ruptura habría sido la aparición de una tercera persona en la relación y no las complicaciones de agenda que se mencionaron inicialmente.

Fue en ese momento cuando Layus comenzó a profundizar en la información y dejó entrever que la infidelidad vino de parte de Yago. "Esto habría motivado a que los viajes, que no coincidían, que tenía muchas cosas para hacer… Bueno, no tenía tantas cosas para hacer. Mejor dicho, sí, pero no con Juana", lanzó con cierta picardía.

El coqueteo entre Juanita Viale y Manu Urcera, marido de Nicole Neumann, desató un gran revuelo en redes sociales y generó incomodidad entre los invitados de la mesaza. La complicidad, los gestos, las miradas y los toqueteos provocaron tanto indignación como admiración, convirtiéndose en uno de los momentos más comentados del programa. "Los dejamos solos", dijo Jimena Monteverde al ver que tanto ella como Rafael Ferro eran ignorados completamente por la conductora del programa.

La mesaza de los domingos se descontroló y, si bien suele ser más descontracturada por la impronta de la conducción de la nieta de Mirtha Legrand, esta vez la situación llegó más lejos cuando empezó a coquetear con uno de sus invitados. Juan Manuel Urcera, piloto de automovilismo, estaba contando sus anécdotas deportivas pero a Juanita le llamó la atención otra cosa.

Desde el inicio del programa se sintió una química especial entre Juanita y Urcera, según revelaron fuentes cercanas a la producción. En el segmento de cocina, Juanita se sorprendió por su edad y, a partir de allí, las interacciones fueron creciendo. "¿34 años?", repreguntó con asombro y una sonrisa pícara.

Luego, la conductora se interesó por las lesiones del piloto y le agarró el brazo, gesto que no pasó desapercibido para los invitados. Rafael Ferro terminó señalando la situación con humor al comentar: "Y se tocan…", reflejando el clima que se había instalado en el set de televisión.

Pero en lugar de captar la indirecta, Juanita Viale siguió hablando con Urcera y dejó de prestarle atención a Monteverde y al programa. La situación generó nuevas bromas del actor: "Estamos pintados al óleo", lanzó disparando carcajadas en el estudio y la cocinera añadió: "¿Quieren que nos vayamos a otro lado?".

Las imágenes no tardaron en viralizarse en redes sociales, donde usuarios destacaron las miradas, gestos de complicidad y conversaciones en voz baja. Algunos incluso ironizaron con la situación y pidieron que "alguien le avise a Nicole".