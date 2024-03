Un actor de El juego del calamar fue declarado culpable de abuso sexual

El actor Oh Yeong-su, reconocido por su papel en El Juego del Calamar, fue condenado por abuso sexual , según determinó un juzgado de Corea del Sur en el distrito Songham en Seúl. Serán ocho meses los que permanecerá en la cárcel y luego tendrá dos años de libertad condicional.

En la exitosa serie, fue quien interpretó a Oh Il-Nam, y fue denunciado por una mujer, la cual no fue identificada, pero trabajaron juntos en una obra de teatro. Según lo relatado por la víctima, está acusado de abrazar a la víctima y besarla en la mejilla sin su consentimiento.

Esto ocurrió en una gira que tuvo la obra en 2017. Ante esto, no solo debe afrontar la cárcel sino también 40 horas de clases de violencia sexual. Los cargos también podrían implicar una condena de más de 10 años y una multa final de €10 mil, según indicó The Korean Herald.

El juzgado consideró que no tuvo antecedentes penales y explicó: “El contenido del diario de la víctima y el de su asesoramiento tras el incidente es consistente con lo que ocurrió. Sus testimonios no podrían haberse proporcionado de no haber experimentado [el abuso]”.

Por otra parte, había sido el primer actor coreano en recibir un Globo de Oro y la segunda temporada de la serie está en marcha y ya salió el primer tráiler.