Netflix renovó El juego del calamar para una nueva temporada: los detalles

En las últimas horas, el vicepresidente de series de no ficción Brandon Riegg reveló: "No ha habido luz roja en nuestra decisión de darle luz verde a la segunda temporada de El juego del calamar: El desafío, el programa no guionado más ambicioso que hemos tenido en Netflix". El capítulo final de la primera temporada se estrenará a las 23 hs de Argentina.

Vinculado a la segunda entrega del reality show, en Estados Unidos comenzaron a especular con los juegos que tendrán que afrontar los participantes y muchos aseguran que serán los mismos de la segunda temporada de la serie original, a estrenarse en 2024. En El desafío, optaron por algunos inspirados en los del programa original y otros nuevos.

La segunda temporada de El juego del calamar está en camino y se reveló una emocionante noticia sobre su elenco, ya que el actor y cantante surcoreano Im Si-wan protagonizará la nueva entrega de la exitosa serie de Netflix.