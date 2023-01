Tras el éxito de RRR, dos películas de India para ver en Netflix

Se trata de Major y Mira, la chica del tren, dos producciones que se encuentran disponibles en la plataforma de streaming.

Major

Esta es una película basada en hechos reales, que cuenta la historia del mayor Sandeep Unnikrishnan, quien perdió la vida durante los ataques de Bombay en noviembre de 2008 y más tarde fue galardonado con el premio Ashoka Chakra. La película sigue a Sandeep desde que era un niño, hasta que llegó a convertirse en uno de los más grandes héroes del país. Es un drama imperdible para los que gustan de historias de vida reales.

Tráiler de Major

Major Sandeep And Squad Plan A Counter Attack | Major | Netflix India

Mira, la chica del tren

Este thriller de suspenso está dirigido por Ribhu Dasgupta y protagonizado por: Parineeti Chopra, Aditi Rao Hydari, Kirti Kulhari para su versión de la India.

Emily Blunt protagoniza la versión original de esta película basada en el libro del The Girl on the Train.

La película cuenta la historia de una mujer con problemas de alcohol que cree haber sido testigo de un crimen violento que sucedió en una de las casas que suele observar desde un tren que la lleva a la ciudad, pero ella no es exactamente la testigo más confiable y debe luchar contra sus propios demonios y los prejuicios de la policía para encontrar las respuestas.

Tráiler de Mira, la chica del tren