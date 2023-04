Tras despedir a Jey Mammon, Telefe hace más cambios en su programación de abril

Es que desde el canal de aire de las tres pelotas tomó una drástica determinación: como hace cada inicio de mes, se presentó la promoción del nuevo mes y Rago no aparece.

Para abril, el canal de las tres pelotas presentó todo el material que se podrá ver, y si bien promociona al programa que fue conducido por Gerardo Rozin, Jey Mammón no es mencionado ni nombrado y hasta la presentan a Georgina Barbarossa como parte del staff.

https://twitter.com/telefe/status/1641810486890053633 ABRIL comienza con grandes novedades Fútbol, cocina, acción, pasión y ¡mucha diversión! La combinación perfecta de entretenimiento y actualidad te espera en Telefe pic.twitter.com/dGIwPFYd0W — telefe (@telefe) March 31, 2023

Desde que el músico fue desvinculado del programa tras la denuncia hecha por Lucas Benvenuto por un hecho cuando la víctima tenía 14 y Jey 32, Georgina fue la conductora que acompañó a Jessica Cirio en la conducción.

Con esta decisión, ¿no hay marcha atrás? En un principio, había trascendido que el conductor iba a quedar suspendido hasta que se tomara una decisión y hasta Rago señaló que había sido “de común acuerdo”. Sin embargo, tras la exclusiva entrevista que hizo el cantante con Argenzuela por C5N, el periodista Ángel de Brito desmintió que esto último sea así.

Las frases más fuertes de Jey Mammon en la entrevista exclusiva con C5N

En medio de la denuncia, el presentador aseguró estar en estado de “shock”, contenido por sus familiares y amigos, y dijo que toma “clonazepam todo el tiempo”.

“No sé qué va a pasar en mi vida, pero sí sé algo y es que estoy siendo el mismo que fui siempre. Soy esto, el que quiere, que me acompañe y, si no, que se quede en el camino”, expresó.