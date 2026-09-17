Escándalo en las redes sociales por lo que dijo Sol Abraham tras ganar Gran Hermano La ganadora se consagró en una definición ajustada y se llevó un premio millonario, pero sus comentarios generaron un fuerte debate en redes. Agregar C5N en









Se impuso en la gran final con el 51,8% de los votos, frente al 48,2% que obtuvo Yipio en una definición muy pareja. Redes sociales

Sol Abraham se consagró campeona de Gran Hermano: Generación Dorada al imponerse en la final ante Yisela "Yipio" Pintos, pero antes de apagar las luces de la casa más famosa lanzó una frase que rápidamente se viralizó en redes sociales, donde muchos usuarios hablaron de fraude y acomodo en su favor.

En la previa de la despedida del Big, la tucumana caminó por la pasarela hacia la puerta de salida y no solo agradeció a sus fanáticos por el triunfo, sino que también deslizó que no se había anotado en el casting para formar parte de esta edición del reality. "Gracias por invitarme y por permitirme ver ese ojo y saber que estaba en el lugar correcto, jugando al mejor ajedrez de toda mi vida. No puedo creer que todo el esfuerzo y sacrificio valieron la pena. Estoy muy feliz", expresó al borde del llanto.

Esa frase generó críticas en X, donde numerosos usuarios manifestaron su indignación con la ganadora, mencionando que no fue genuina su participación y victoria, que la ayudaron y que tenía un contrato.

Antes de retirarse definitivamente de la casa, Sol gritó "jaque mate" en referencia al comentario sobre el ajedrez que había mencionado minutos antes y que se sumó a las interpretaciones confusas entre los seguidores del programa. La polémica se sumó así al cierre de una edición que había mantenido en vilo al público hasta el último momento de la votación.

Redes sociales Cuánto dinero ganó Sol Abraham por ser campeona por Gran Hermano Solange "Sol" Abraham se impuso en la gran final con el 51,8% de los votos, frente al 48,2% que obtuvo Yipio en una definición muy pareja entre ambas finalistas. El premio que recibió la tucumana por consagrarse campeona de Generación Dorada incluyó 70 millones de pesos como premio principal, una casa prefabricada y el reintegro de los gastos realizados con tarjeta de crédito a través de una billetera virtual, además del trofeo oficial del certamen entregado como parte de la consagración.

La definición del podio también estableció los premios para las otras dos participantes que llegaron a las instancias finales. Yipio terminó en el segundo puesto y recibió 20 millones de pesos junto con una casa prefabricada, mientras que Charlotte Caniggia, que quedó tercera, se llevó 10 millones de pesos. Con este resultado, la edición de Generación Dorada llegó a su fin con Sol Abraham como ganadora después de 172 días dentro de la casa en esta temporada del reality. El trofeo, sin embargo, recién lo levantará hoy, durante el programa especial de despedida que cerrará formalmente la edición.