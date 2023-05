Tomás Holder de Gran Hermano fue internado por una peligrosa razón: conocé todos los detalles

Tomás Holder Gran Hermano Bailando historias Instagram Las historias de Tomás Holder que preocuparon a todos. Instagram

Al día siguiente, compartió un video en el que dio detalles sobre su situación: "Lo que me pasó fue una alteración al riñón, de la CPK. Otra vez me dio muy elevada, me dio 2.500 y en el 2021 me había dado 5.000". Con estas palabras, buscó que sus seguidores entiendan lo que tiene mal en su salud.

"La CPK, para los que no saben, es una glándula del cuerpo que tiene que estar siempre baja, entre 50 y 100. Es muy peligroso para el corazón y la cabeza", continuó especificando. De igual manera, envió un mensaje de mucha felicidad al final del video.

Para la tranquilidad de todos sus seguidores, Tomás Holder concluyó: "Estuve internado toda la noche, ya me dieron el alta y estoy contento. ¡Hay Holder para rato!". En los próximos días, seguro compartirá diferentes imágenes de su preparación para el Bailando 2023, un proyecto en el que fue el primer confirmado.