Tomás Holder de Gran Hermano apuntó contra la protagonista del video por vender el contenido.

“No iba a decir más nada. Pedí perdón yo por algo que no tendría que pedir perdón porque se filtró algo que yo no quería se filtre. Ahora me enteré que están facturando fortuna de plata con la imagen mía”, expresó en una historia de Instagram.

Sucede que, luego de que se viralice el video, se eliminó de las redes y pasó a ser contenido pago. Pero entre otras cosas, apuntó contra la joven del video: “Me enteré que en LAM muestran una foto mía teniendo sexo sin mi consentimiento”.

Y agregó: “La mina esta me dice: ‘No quiero fama’ y va LAM. O sea es hipócrita, si no querés fama no vas a LAM. Me parece nefasto, una locura enorme más grande que una casa lo que están haciendo con mi imagen, que alguien venga y se sienta incómodo con un video mío filtrado”.

En la misma línea, volvió a confirmar que no fue filtrado por él sino que sospecha de la otra joven. “Yo no dije ‘viva la pepa, lo voy a subir’. Gente de mierda hay en todos lados”, concluyó.