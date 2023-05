Gran Hermano: la respuesta de Tomás Holder sobre la filtración de su video íntimo

"Se filtró un video mío teniendo relaciones sexuales con otra persona. La gente me pregunta si lo subí yo y yo no lo subí ni tampoco subiría algo así", comenzó relatando Holder.

"¿Me molesta? No", respondió el joven. Y prosiguió: "A mí no me molesta porque soy partidario de que mi cuerpo, es arte, es un cuerpo humano, no hay nada raro, es sexo, es lo normal".

"Sí lo que me molesta es que teniendo seguidores más chicos vean eso de mi parte, quizás no se van a sentir cómodos. Les pido perdón si tuvieron que ver eso o si se ofendieron o algo", sostuvo.

Luego aclaró que el video "salió fuera del alcance de sus manos" y describió que "hay gente que por dos segundos de fama hace lo que puede". El exhermanito finalizó la secuencia mandando un saludo a tus seguidores.

La respuesta de la protagonista del video hot con Tomás Holder

Durante la noche del miércoles, apareció un video en el que el ex “hermanito” tenías relaciones sexuales con una chica en un video que duraba un minuto y medio. Luego apareció Holder y bromeó respecto al tema con un video y comenzó a compartir memes.

Horas más tarde, la joven que también participaba y contó su versión de los hechos. “No esperaba que se filtre y me sorprende la manera en la que se viralizó. Lo mandaron por WhatsApp modo bombita y alguien lo grabó desde otro celular”.

https://twitter.com/fedeebongiorno/status/1654138538785382401 salió a hablar la protagonista del video sexual de holder — creadora de contenido explícito:



“juro que yo no fui” pic.twitter.com/WMXkdYvv18 — fefe (@fedeebongiorno) May 4, 2023

“Juro que yo no fui. A todo mi contenido le pongo marca de agua”, contó la joven, quien vende contenido erótico en redes sociales. Luego contó que el video tiene más de dos meses desde que lo grabaron: “Nos vimos, la pasamos bomba y pintó. Me cabió bien cabido”.

Por último, habló bien de Holder. “Yo por mi parte te puedo decir es un amor, es un divino. Creo que estábamos para diferentes cosas cada uno”, concluyó.