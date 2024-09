Todos los estrenos de Telefe para 2025: el regreso de la ficción nacional, una negativa y un exitoso programa

Ya es un clásico de fin de año que Telefe organice para diciembre su clásico Up Front, la presentación de la programación para el siguiente año, y ya se filtró que pasara con su grilla: el regreso de la ficción, una negativa importante y la continuidad de los exitosos realities que le permiten ser el líder en el rating desde hace ya varios años.

Wanda Nara confirmó cuándo empieza Bake Off Famosos: la fecha oficial

Ya sabemos de las múltiples complicaciones que se están dando para poder editar Bake Off Famosos. Es más, te dimos detalles exclusivos de algo que se lo definió como “un desastre”, pero es el primer programa que hará su debut y que se adelantó de manera urgente, duplicando las horas de edición por la fuga de audiencia y el temor de que a El Trece le vaya muy bien con su nuevo reality de pareja, los cuales decidieron adelantar el horario que estaba pactado para las 22:30 a las 22:00 y así competirle mano a mano.

Bake off famosos Será conducido por Wanda Nara y el jurado está integrado por Damián Betular, Maru Botana y Christophe Krywonis. Redes Sociales

También te contamos del regreso anticipado de Gran Hermano, que si bien ya se hablaba que podía adelantarse, la decisión fue tomada muy pocas horas antes de hacerse el anuncio en los premios Martin Fierro, para el mes de diciembre y no en enero, que es lo estipulado. Con esta anticipación, ya Santiago Del Moro estaría planificando sus vacaciones, antes de este regreso que lo tendrá frente a la conducción durante todo el verano.

Gran Hermano Santiago del Moro Redes sociales

Calabró anticipó que en marzo regresa la ficción nacional a la pantalla con El Extraño de pelo largo, que estaba proyectado para este año, pero que se postergó por problemas de costos. Frente a este proyecto está Sebastian Ortega, mientras que la periodista puso al aire un audio del mismo Guillermo Pendino, gerente de programación del canal, confirmando su información.

MasterChef Redes sociales

Fue una sorpresa que anunciara el regreso de Master Chef, que es muy probable que la tenga en la conducción a Wanda Nara, una de las mimadas de Pendino, pese el padecimiento de los productores de Bake Off Famosos. Lo que pudimos averiguar es que esta versión será con gente no famosa, algo que no se estaba haciendo en las últimas temporadas, o al menos al día de hoy, será así, mientras que la conformación del jurado seguiría intacta con Betular, Dolly y Donato.

Darío Turovelzky Viacom Paramount Telefe Redes sociales

De esta manera, el canal de las pelotitas ya tiene su prime time organizado para 2025, en miras de qué movimientos hará su competidor El Trece que aún no se sabe más información, más allá de todo lo que hemos mencionado en RatingCero.