Giro inesperado: María Susini y Facundo Arana tomaron una decisión que cambiará sus vidas

El cambio de la mujer del actor romperá con la rutina de la pareja y sus tres hijos. "Estoy con muchas cosas lindas", anticipó.

La modelo adelantó sus proyectos en la TV argentina.

La modelo adelantó sus proyectos en la TV argentina.

Redes Sociales

La modelo María Susini y el actor Facundo Arana formaron una familia, con tres hijos, a lo largo de 17 años, y ahora anunciaron un giro sorpresivo de ella que cambiará la vida de ambos.

La pareja tiene a India, de 17 años, Yaco y Moro, mellizos de 16, y la mujer de Arana se ausentó de los medios para ocuparse de la crianza de los chicos pero ahora decidió volver a la televisión.

Susini habló con Implacables, en El Nueve, que trabajará como presentadora y entrevistadora, una faceta que según ella la apasiona: “Estoy con muchas cosas lindas. Por ahí dentro de poquito si se da vuelva a trabajar, así que dame el micrófono que ya lo miro con cariño”.

La entrerriana dijo en el programa de espectáculos que conduce Susana Roccasalvo, que "las notas es lo que más me encanta", y agregó: "Por más que te vayas siempre estás, como que agarro el micrófono y enseguida… es algo que, no sé si extrañaba, pero me dieron ganas y me dije que sí”.

¿Cómo se conocieron Facundo Arana y María Susini?

El actor Facundo Arana y la modelo María Susini se conocieron gracias a amigos en común y en momentos de mucho acoso mediático, se casaron luego de tener tres hijos y de un original, pero accidentada, propuesta en Nepal, a más de 5000 metros de altura.

La pareja se casó en 2012 y sus 3 hijos, India, Yaco y Moro, crecieron con un perfil bajo en una casona en Tigre, yendo a una escuela a distancia en lugar de asistir a un colegio presencial.

