El glamour de los Martín Fierro de Cable en C5N: las mejores imágenes de una noche estelar Los premios de la TV por cable en la temporada 2024 dejaron una noche de looks y sofisticación, en una transmisión especial en vivo de C5N, con todos los elegidos de APTRA.







Martin Fierro de Cable 2025 en vivo en C5N. C5N

La televisión de cable se vistió de fiesta en la entrega de los Premios Martín Fierro de Cable 2025, con una transmisión especial de C5N, desde el Goldencenter, de Costanera Norte, en la Ciudad.

Los conductores de la ceremonia, Lizy Tagliani y Juan Di Natale, revelaron cuál fue la decisión de los periodistas nucleados en APTRA para lo más destacado de la TV por cable y deslumbraron con su profesionalismo y elegancia.

En la gala de este jueves 27 de noviembre brillaron los looks de los famosos, y todo quedó grabado en las cámaras exclusivas de C5N, que capturaron el brillo de los protagonistas de la noche de la TV por cable en Argentina.