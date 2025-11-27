IR A
El glamour de los Martín Fierro de Cable en C5N: las mejores imágenes de una noche estelar

Los premios de la TV por cable en la temporada 2024 dejaron una noche de looks y sofisticación, en una transmisión especial en vivo de C5N, con todos los elegidos de APTRA.

Martin Fierro de Cable 2025 en vivo en C5N.

La televisión de cable se vistió de fiesta en la entrega de los Premios Martín Fierro de Cable 2025, con una transmisión especial de C5N, desde el Goldencenter, de Costanera Norte, en la Ciudad.

El presidente de APTRA dijo que estamos en una pantalla poderosa, sobre la transmición que realiza C5N
Luis Ventura en la apertura de los MF de Cable: "Vamos a tener la primera estatuilla bañada en oro genuino"

Los conductores de la ceremonia, Lizy Tagliani y Juan Di Natale, revelaron cuál fue la decisión de los periodistas nucleados en APTRA para lo más destacado de la TV por cable y deslumbraron con su profesionalismo y elegancia.

En la gala de este jueves 27 de noviembre brillaron los looks de los famosos, y todo quedó grabado en las cámaras exclusivas de C5N, que capturaron el brillo de los protagonistas de la noche de la TV por cable en Argentina.

Lizy Tagliani y Juan Di Natale, conductores del evento.

Héctor Maugeri, ganador en la categoría Programa de entrevistas

Fernando Felice, ganador en la categoría Temas médicos

José Del Río, con la estatuilla a Programa Económico, por Comunidad de Negocios.

Mauricio Mansilla y Eduardo Ruiz, ganadores en la categoría Deportiva, por su programa Última Vuelta.

Premios Martín Fierro de Cable en C5N

La televisión de cable se vistió de fiesta en la entrega de los Premios Martín Fierro de Cable 2025, en una gran noche del espectáculo que transmitió C5N en vivo, con la última tecnología, y la presencia de los personajes del la TV de cable de la Argentina, ternados y elegidos por APTRA.

