Tini Stoessel canceló un show en Estados Unidos: ¿No vendió entradas?

Y agregó: “De verdad que no me esperaba esta noticia. Se hizo todo lo posible para no tener que posponer este show que a todos como equipo nos tiene tan, pero tan emocionados. Los amo con todo mi corazón”.

Sin embargo, Pochi de Gossipeame escribió en sus historias de Instagram que una seguidora le evidenció un detalle: “De un teatro con supuesta capacidad de 7100 personas pasó a otro de 2400. ¿Será que no vendieron la cantidad de entradas esperada y se achicaron a la realidad?”.

Y expuso el chat con una seguidora: “Ella tiene dos shows el 3 y 4 en Miami y New York. Esas fechas no cambió y se presentó en los Billboard hace dos semanas con bailarines. No sé si eran de ella o de Miami. Pero tiene 6 meses anunciando esos shows y ¿no habían hecho los papeles? Raro”.

Yanina Latorre reveló la verdad sobre la supuesta reconciliación entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

En las últimas horas, distintos rumores indicaban que Tini Stoessel y Rodrigo De Paul se reconciliaron. Un periodista español aseguró que tuvieron encuentros en diferentes cuidades de España y los fanáticos se ilusionaron con una posible vuelta. Pero Yanina Latorre reveló la verdad.

Escudero leyó en vivo: “Me confirma que de ninguna manera Tini y De Paul se arreglaron. Yanina Latorre sabe de esta historia, de esta relación minuto a minuto, y me dice que Tini nunca mintió, que ellos sí se conocieron por redes”. ¿Fin de la ilusión?